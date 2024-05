O que é inteligência artificial contextual: o novo sistema integrado ao Gemini anunciado na Google I/O 2024

O gigante de Mountain View deu um grande passo em relação à inteligência artificial, com seus recentes anúncios na Google I/O 2024. Na fala de Sundar Pichar, o CEO, foi informado que os mecanismos de aprendizado de máquina estarão praticamente em todos os seus serviços, com melhorias para as buscas e o funcionamento dos diferentes sistemas e aplicativos que oferecem. No entanto, chamou a atenção uma frase que a partir de agora será a pedra angular das respostas do Gemini: a inteligência artificial contextual.

Do que se trata esse novo conceito e como ele se diferencia das inteligências artificiais que já conhecíamos? A inteligência artificial contextual é um novo modelo de linguagem que se integra ao Gemini para simplificar consultas e oferecer conteúdo muito mais eficiente, conforme destacado pela CNN.

Assim como o nome sugere, a IA compreende o contexto em que o usuário faz uma pergunta. Portanto, oferece uma resposta muito mais eficaz do que o resto das linguagens com as quais funcionam outros chatbots de inteligência artificial.

Com a integração da inteligência artificial contextual no Gemini, os usuários não precisarão ser tão específicos à medida que interagem com o sistema, pois conforme se comunicam, ele aprende para fornecer respostas mais otimizadas.

O novo sistema faz parte da versão Gemini 1.5 Pro, que também inclui o Gemini Live, uma espécie de assistente virtual com o qual você pode conversar por voz em tempo real.

A inteligência artificial contextual: mais próxima da humanidade

O fato de integrar esta nova tecnologia significa mais um passo em direção à humanização da inteligência artificial. As respostas do Gemini, com quem agora pode conversar, serão muito mais naturais e fluídas, como se estivesses falando com uma pessoa.

O Gemini 1.5 Pro será integrado na barra superior direita onde os produtos do Google estão localizados. Assim como a Microsoft fez com o Copilot (integrando sua inteligência artificial ao Windows e navegadores como o Edge).

A inteligência artificial roubou todos os holofotes durante os anúncios feitos no Google I/O 2024. O gigante de Mountain View finalmente revela anos de pesquisa sobre mecanismos de aprendizado de máquina, que agora incorpora de forma definitiva em grande parte de seus serviços, incluindo no Android 15, o novo sistema operacional de celulares e tablets.