Alguns dados, presentes e curiosidades que encontramos na internet para as mães

O Dia das Mães é comemorado neste fim de semana. E como sempre, queríamos trazer algumas ideias curiosas que encontramos na internet: do mundo da tecnologia, mas também de coisas que estão em alta no TikTok, como passeios, restaurantes, produtos gourmet, acessórios e muito mais.

Quer você queira cumprimentar sua mãe, sogra, parceira ou qualquer pessoa que desempenhe o papel de mãe, onde as idades e gerações podem ser diferentes, aqui misturamos muitas ideias para ajudá-lo a encontrar o presente ou atividade perfeita, considerando também que faltam poucos dias para a celebração.

Tecnologia, a recomendação mais útil

Começamos este guia com um tema útil em todos os sentidos: tecnologia. Sejam fones de ouvido, alto-falantes, atualizar o celular ou até mesmo um eletrodoméstico, a verdade é que a tecnologia está presente em todos os lugares e pode ser um presente útil para qualquer perfil de mãe.

Sempre conectada e com estilo

Com seu design elegante e funções avançadas, o HUAWEI Watch GT4 41mm Gold é o presente perfeito para as mães que valorizam a moda e o bem-estar.

O seu monitor de frequência cardíaca, com bateria com duração de até 10 dias e rastreamento de atividade física integrado, permite que estejam sempre atentos à sua saúde. É uma combinação perfeita de estilo e funcionalidade, ideal para se manter ativa e conectada. O HUAWEI Watch GT4 41mm Gold está com 24% de desconto, por um preço especial de US$189.99.

Huawei Relógio

Fones de ouvido de outra galáxia

A Primus Gaming tem colaborado com Star Wars há algum tempo na criação dos acessórios mais incríveis, como fones de ouvido, mouse, mouse pads temáticos e outros. Recentemente, eles lançaram uns fones de ouvido da Ahsoka que são maravilhosos.

Incluem microfone, o design é semelhante ao personagem e está decorado com luzes RGB. Além disso, inclui um pin colecionável e são de edição limitada.

Ahsoka

Música em todo lugar

O alto-falante portátil LG Xboom XG8T é a combinação perfeita de potência e portabilidade. Com um design compacto, mas poderoso, oferece um som de alta qualidade que preenche qualquer espaço.

Equipado com tecnologia Bluetooth, permite a reprodução sem fio de música a partir de dispositivos móveis. Além disso, possui funções como luzes LED integradas que adicionam um toque de estilo a qualquer ambiente. Com sua bateria de longa duração, o Xboom XG8T é ideal para levar para qualquer lugar.

LG

Se tiver um grande orçamento: veja que lindo MacBook.

Descubra o MacBook Air com chip M3: rápido, portátil e eficiente. Com sua tecnologia avançada e design elegante, é perfeito para o dia a dia. Aproveite até 18 horas de bateria, conectividade versátil e a potência do novo chip M3.

Além disso, com 50% de conteúdo reciclado e materiais livres de mercúrio, PVC e berílio, este laptop não é apenas bom para você, mas também para o planeta!

Apple

O melhor café em casa

Com um elegante design em Aço Inoxidável, a cafeteira Mademsa MCM10 não só adiciona estilo, mas também permite preparar até 14 xícaras com sua jarra de vidro e Filtro Permanente Lavável, o que se traduz em uma economia de até 730 filtros por ano. Além disso, permite manter o café quente graças à sua função "Manter Quente" e controla facilmente a quantidade de água com seu indicador de níveis. Um presente ideal para as mães que gostam de um bom café seja no fim de semana ou trabalhando em casa. Seu preço? No site oficial está com desconto por 22.990.

Mademsa

Se preferir café em cápsulas, a Nespresso é a opção. A Essenza Mini está em promoção no site oficial e com ela você tem acesso a um amplo catálogo de sabores em suas cápsulas. Há mais promoções em sua página para que você possa combinar com diferentes cafés e acessórios.

Nespresso

Renovar o smartphone

Em uma atraente cor lilás e design exclusivo perolado da Pluma Brillante, que cria uma aparência semelhante a um diamante, o modelo A79 5G é um presente perfeito para mulheres com estilo. Além disso, é muito confortável para transportar, sendo ultra leve e fino (apenas 193 g e 7,99 mm de espessura). Possui resistência a poeira e respingos de água (certificação IPX4) para resistir às rotinas mais exigentes.

OPPO

O design do módulo de câmeras é inspirado nos luxuosos relógios mecânicos, com uma textura reflexiva dentro de um painel oval que dá uma sensação de profundidade e um efeito tridimensional ao refletir a luz e a sombra quando visto de diferentes ângulos. Também possui uma notável tela Sunlight FHD+ mais viva e brilhante, alto-falantes estéreo duplos aprimorados com modo Ultravolume. Além disso, um módulo de câmeras: câmera principal de 50 MP com IA, uma para efeito Bokeh de 2 MP e outra frontal para selfies de 8 MP.

Momentos gourmet: seguindo a tendência do TikTok

As redes sociais de hoje, especialmente o TikTok, convidam-nos a viver experiências, conhecer lugares, experimentar novos sabores. E o que poderia ser melhor do que um "dia de" para nos propor viver uma experiência. Seja ir a um restaurante, a um hotel, pedir algo delicioso para viagem ou desfrutar de um bom vinho ou licor.

É possível experimentar panoramas gourmet que te transportem para outros lugares através do paladar, ou criar um momento único em casa ou em um local especial. Aqui estão algumas ideias que descobrimos graças às tendências nas redes.

Tomar chá: mas em diferentes formatos

Tomar chá no inverno, verão ou quando quiser. Com diferentes ervas, cores e aromas, há mil opções para escolher. E os especialistas nisso são, sem dúvida, a Adagio Teas. Revisamos algumas de suas propostas e eles têm um pacote especial para as mães que inclui uma bela tigela de vidro e uma lata em forma de coração com uma deliciosa seleção de chá.

Adagio Teas

Se a mãe é mais fã de chá gelado, recomendamos procurar misturas que contenham pêssego (é delicioso gelado) e para deixá-lo à temperatura ideal, a Adagio Teas tem jarras para preparar chá onde você coloca as folhas diretamente na água. Encontre-as como “Tea Maker” em seu site.

Adagio Teas

Vinhos, licores?

Toro de Piedra propõe mimá-las em seu dia com um duo, para brindar por elas e sua entrega diária. Ambos vinhos pertencentes à linha Gran Reserva, a mais vendida desta categoria em supermercados de acordo com um estudo da Nielsen, o especial duo é composto por Sauvignon Blanc Edición Costera e Carignan, dois vinhos únicos que não passam despercebidos por seus sabores e aromas únicos.

Vinos Concha y Toro Nada como celebrar este día con una copa de vino.

Se sua mãe adora destilados, uma ótima opção é um pisco da Bou Barroeta. Esta destilaria do Valle de Huasco, com mais de 100 anos de tradição, oferece diversas opções para desfrutar aquele dia especial com sua mãe.

Gentileza

Um dos mais destacados é o MARÍA’S, um Pisco Reservado de 40º, com um sabor doce e suave, um nariz leve e picante, um paladar floral e condimentado, e com nuances herbáceas, semelhantes às da grappa, que terminam em um prazer equilibrado. Além disso, esta garrafa repousa por 12 meses em Aço Inoxidável e é ideal para fazer pisco sour.

Um clássico infalível: acessórios e maquiagem

Surpreenda a mamãe com o presente perfeito: a base HD Liquid Coverage (@catrice_cosmetics.latam). Ela proporcionará uma cobertura excepcional sem sacrificar a leveza, como uma segunda pele, para que ela se sinta radiante todos os dias.

Com uma duração de até 24 horas, permitirá que você fique impecável enquanto cuida da sua pele, graças à sua fórmula enriquecida com niacinamida. Além disso, é resistente à água e ao suor, ideal para uma mãe ativa. E o melhor de tudo, é um produto Cruelty Free e Vegano, livre de óleo, parabenos e glúten, para que a mãe se sinta ainda mais especial.

Gentileza

Descubra o Batom MACximal Silky Matte da M·A·C Cosmetics! O icônico batom matte agora oferece mais: um acabamento sedoso, 12 horas de cor imutável para não se preocupar em retocar o tempo todo e 8 horas de hidratação.

Com 39 tons intensos e uma fórmula enriquecida com óleo de coco, manteiga de karité e manteiga de cacau orgânicos, seus lábios vão parecer e se sentir melhor do que nunca. O novo must da temporada! Descubra mais em www.maccosmetics.cl e @maccosmeticschile.

Gentileza

Nas linhas Hyperbole, Matrix, e Mesmera, você pode encontrar uma variedade infinita de produtos para surpreender neste Dia das Mães em Swarovski.cl. Com peças que vão desde os clássicos e sutis colares, até as mais ousadas e extravagantes novas coleções.

Gentileza

O tempo é um presente, e que melhor maneira de desfrutá-lo do que com a Casio, um reflexo do amor eterno e do estilo atemporal. A marca tem sido testemunha de gerações, fundindo seu legado com as tendências mais atuais da moda. Com a Casio, cada momento se torna uma declaração de estilo que perdura no tempo. Celebre o Dia das Mães com um presente que durará por gerações. Encontre-os em https://www.btime.cl/relojes/casio/

Gentileza

Mais joias? A nova coleção Pandora Moments celebra as figuras maternas com presentes significativos, refletindo o amor que nos têm dado desde o início através de designs inspirados na rosa. Desde um par exclusivo de brincos de prata esterlina que exibem uma rosa em plena floração, até um chamativo pingente em forma de rosa de grande tamanho, cada peça é elaborada com detalhes meticulosos, como camadas de pétalas para alcançar uma maior profundidade e incrustações brilhantes.

Gentileza

Além disso, um pingente tridimensional de rosa explora a expressão da cor com pétalas esculpidas e pintadas à mão com esmalte rosa ou amarelo translúcido. Complementando a coleção, uma versão renovada do emblemático bracelete de corrente de serpente da Pandora apresenta um fecho inspirado em uma rosa, proporcionando o cenário ideal para compor um buquê de joias para celebrar o Dia das Mães.

Roupa: apenas se conhecer bem o gosto da mãe

Na Levi's, a variedade é a chave para encontrar o look ideal para a mãe. Com diferentes modelos de calças, desde as mais justas até as mais folgadas, ela poderá escolher o que melhor se adapta ao seu estilo e conforto. Você pode encontrar modelos clássicos como o 501, ou outros mais soltos como os Baggy Dad, que lhe proporcionarão grande liberdade para a sua rotina diária.

Gentileza

Além dos clássicos jeans, a marca oferece uma ampla gama de jaquetas, acessórios e camisetas que completarão seu visual com um toque de estilo único. Com certeza você encontrará o outfit perfeito! Descubra mais em levi.cl, @levis_cl ou em suas lojas físicas.

O conforto e a cor chegam de mãos dadas com os modelos Gazelle da adidas Originals. Estes tênis estão disponíveis em sua versão clássica, indoor e bold, em diferentes cores que complementam as tendências atuais. Desde tons vibrantes até opções sutis, esta silhueta oferece o que você precisa para elevar o visual nesta temporada. Encontre o par perfeito para presentear neste dia nas lojas adidas ou https://www.adidas.cl/gazelle

Gentileza

Finalmente: uma vista em família

Se nenhuma dessas ideias te convencer, ir para um lugar com comida, videogames e tempo em família sempre pode ser uma ótima alternativa. Happyland Chile lançou sua campanha "Meninas de Antes, Mães de Hoje", que busca que as mães possam se reconectar com sua infância e compartilhar momentos inesquecíveis com seus filhos.

Día de la Madre

O objetivo é expressar gratidão e reconhecimento a essas mulheres incríveis que deram tanto por seus filhos, em um espaço de diversão que reúne diversas gerações. Quando criança, você amava o Happyland? Volte agora com seus pequenos!

“O Dia das Mães é uma ocasião tremendamente especial, por isso decidimos lançar uma promoção pensada para criar um espaço onde mães e filhos possam se conectar jogando, e o que poderia ser melhor do que no Happyland. Eles poderão carregar ou recarregar seus Happycards e, com isso, jogarão 18 jogos extras durante toda a semana, até o dia 12 de maio”, disse Daniela Mayorga, Gerente Comercial da cadeia Happyland Chile.

Seja qual for a forma que escolha para celebrar a mãe no seu dia, o mais importante é partilhar com ela, mesmo que seja por um momento.