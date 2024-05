O que você precisa saber sobre a Série Xiaomi 14: os smartphones que chegaram com óticas de última geração

A Xiaomi anunciou o lançamento de sua mais recente linha de smartphones top de linha em um evento no Chile: a Série Xiaomi 14. A Série Xiaomi 14 vem para estabelecer um novo padrão de fotografia móvel graças à ótica Leica, que permite capturar a verdadeira natureza do retrato humano. Eles estão chegando à América do Sul.

Antonio Ren, Gerente de País da Xiaomi Chile, afirmou estar convencido "de que graças à nossa colaboração com a Leica, temos um smartphone que apresenta as últimas inovações em ótica móvel, tornando-se um flagship indispensável para os amantes da fotografia".

Uma câmera de alta qualidade

Formalizando sua parceria estratégica em 2022, a Xiaomi e a Leica revolucionaram juntas a indústria da imagem móvel. Através de uma busca incansável pela excelência, a Xiaomi tem continuamente redefinido os padrões da indústria com cada geração de produtos sucessiva. A Série Xiaomi 14 representa o ápice dessa colaboração, incorporando óticas Leica Summilux. Essa integração demonstra os conceitos ópticos mais avançados e designs de produtos, consolidando a posição da Xiaomi como líder mundial em inovação em imagem móvel.

Marius Eschweiler, Vice-Presidente da Unidade de Negócios Mobile da Leica Camera AG, afirmou: “Estamos realmente muito felizes que a Série 14 esteja chegando à América Latina para estabelecer novos padrões na imagem móvel. Nossa parceria com a Xiaomi nos últimos dois anos tem sido verdadeiramente notável. Juntos, integramos com sucesso a lendária experiência fotográfica da Leica no mundo das imagens móveis, exemplificada por nossas lentes Leica Summilux de engenharia conjunta. O sistema óptico dentro do Xiaomi 14 Ultra representa nosso último marco colaborativo, que está destinado a liderar a próxima geração de imagens ópticas móveis como as melhores lentes Summilux em dispositivos móveis até o momento”.

Um processador à prova de tudo: a parceria com a Qualcomm

Além de suas tecnologias relacionadas à câmera, a Série 14 também vem com as últimas inovações em desempenho graças ao seu novo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que traz novas tecnologias para um melhor desempenho em todas as áreas de uso.

Luiz Tonisi, vice-presidente e presidente, Qualcomm América Latina, Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda.: "Estamos orgulhosos de que a Xiaomi tenha escolhido o novo Snapdragon 8 Gen 3, nossa plataforma móvel mais premium, para estar no centro da Série Xiaomi 14. Os usuários experimentarão um desempenho emblemático em fotografia, jogos, áudio e muito mais. Nossa nova plataforma oferece possibilidades infinitas, os usuários alcançarão uma criatividade renovada, capturando e compartilhando conteúdo único de forma inteligente. Os entusiastas da fotografia ficarão muito animados ao testemunhar os novos limites do processamento de imagens e as capacidades criativas da IA aplicadas a sistemas como o Xiaomi Insight. Esta combinação de poder de processamento com lentes Leica estabelecerá um novo padrão daqui para frente".

Durante o evento de lançamento, também foram apresentados os novos dispositivos da Ecosystem que permitirão complementar suas atividades esportivas com estilo e inovação; o Xiaomi Watch S3, o Xiaomi Smart Band 8 Pro e o Xiaomi Watch 2 estarão em breve disponíveis para os usuários.

Xiaomi 14 Ultra: flagship da imagem profissional, desempenho incomparável e design inovador

Inspirado na estética das câmeras tradicionais, o Xiaomi 14 Ultra apresenta um distintivo módulo de câmera circular com um design de traseira plana e está disponível em duas cores clássicas, Preto e Branco, nos seus mercados internacionais.

O Xiaomi 14 Ultra é projetado em torno da robusta Estrutura Guardian da Xiaomi, composta por uma estrutura de alumínio de alta resistência, couro vegano nano-tech da Xiaomi e Xiaomi Shield Glass. Feito a partir de um único bloco de alumínio, o Xiaomi 14 Ultra oferece uma notável melhoria de 1,38x na resistência da estrutura. O couro vegano nano-tech da Xiaomi apresenta uma fórmula recém-desenvolvida, resultando em um acabamento mais fino e leve com uma resistência ao desgaste aprimorada em 6x.

Usando o Xiaomi Shield Glass, a inovadora tela All Around Liquid Display do Xiaomi 14 Ultra redefine a tela ao conseguir uma curvatura consistente em todos os lados e bordas, fundindo perfeitamente o apelo visual de uma tela plana com o feedback tátil de uma borda curva. Desfrute de uma experiência visual imersiva com a tela AMOLED Xiaomi-custom C8 WQHD+ de 6,73″, que também possui uma impressionante resolução WQHD+ (3200 x 1440), uma densidade de pixels de 522 ppp e uma taxa de atualização variável de 1-120Hz, suportada por um brilho máximo impressionante de 3000 nits.

O Xiaomi 14 Ultra está equipado com uma configuração de câmera quádrupla profissional com uma notável variedade de distâncias focais, que vão de 12 mm a 120 mm. Sua câmera principal, equipada com uma abertura variável contínua de ƒ/1,63 a ƒ/4,0, oferece ajustes de exposição suaves em diversas situações. A integração de um ultra sensor de imagem grande LYT-900 de 1 polegada com uma faixa dinâmica de até 14EV garante uma qualidade de imagem excepcional mesmo em ambientes desafiadores. Completando a configuração da câmera quádrupla, estão a câmera telefoto flutuante Leica de 75 mm, a câmera periscópio Leica de 120 mm e a câmera ultra grande angular Leica de 12 mm.

O Xiaomi 14 Ultra lidera o campo da imagem móvel com suporte para gravação em 8K a 30fps nas quatro câmeras. Com óptica Leica e um sensor de 50MP, captura uma clareza sem igual em vídeos 8K, facilitando edições profissionais posteriores. Sua câmera principal suporta gravação em 4K a 120fps e é adaptável a efeitos de câmera lenta de 5x. Além disso, em resolução 4K, oferece zoom de alcance total a 60fps. O dispositivo também suporta a gravação em Dolby Vision®️ em 4K a 60fps e possui estabilização para uma captura de vídeo suave.

Para habilitar uma experiência de videografia profissional, o novo modo Movie introduz práticas cinematográficas da indústria como uma relação de aspecto de 2,39:1 e a regra de obturador de 180°, oferecendo vídeos com uma aparência cinematográfica autêntica e desfoque de movimento. O novo MasterCinema codifica os vídeos HDR em Rec.2020 de 10 bits para captar detalhes, luzes e sombras mais ricos, superando o padrão anterior BT.709 de 8 bits, especialmente em telas HDR. O modo diretor oferece uma interface de nível profissional com controles avançados de parâmetros e gravação no formato Log para uma pós-produção flexível.

Apresentado junto com o Xiaomi 14 Ultra, o Kit de Fotografia Xiaomi 14 Ultra é projetado para entusiastas da fotografia e videografia, oferecendo funções estendidas em uma empunhadura e estojo dedicados. Inclui um botão de obturador de dois estágios, uma alavanca de zoom, um botão de gravação de vídeo personalizável e um mostrador personalizado adicional. Também funciona como uma bateria externa de carregamento, fornecendo 1500mAh de vida útil da bateria. Este acessório está disponível para compra separadamente.

Xiaomi 14: Tamanho compacto, liderança em imagens

Projetado como um companheiro compacto para o dia a dia, o Xiaomi 14 mede apenas 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm. Seu painel traseiro levemente curvo garante uma aderência confortável e segura, permitindo períodos de uso prolongados. Uma estética minimalista é alcançada ao realocar o alto-falante na tela e a porta infravermelha na decoração da câmera, oferecendo uma aparência limpa nas molduras superior e lateral. O design de moldura ultrafina utiliza tecnologia FIAA avançada para integrar circuitos de painel dentro da tela, resultando em uma moldura inferior fina de 1,71 mm para uma experiência visual imersiva.

O Xiaomi 14 possui uma configuração completa de câmera tripla, proporcionando uma experiência fotográfica abrangente, cobrindo uma ampla faixa focal de 14mm a 75mm. O Xiaomi 14 foi projetado com lentes ópticas Leica Summilux com uma abertura aprimorada de ƒ/1.6 na câmera principal, combinada com o sensor de imagem Light Fusion 900 e oferecendo até 13.5 EV de alcance dinâmico. Além disso, a resolução da câmera ultra grande angular Leica de 14mm foi aprimorada para 50MP, ao mesmo tempo que oferece a aclamada lente telefoto flutuante Leica de 75mm, com uma distância mínima de foco de apenas 10cm.

Quanto à tela, o Xiaomi 14 apresenta uma impressionante tela AMOLED CrystalRes de 6,36″ 1,5K (2670 x 1200). A densidade de pixels da tela foi melhorada para 460ppi, oferecendo mais detalhes do que nunca. Com um brilho de pico excepcional de 3000 nits, as cores são vibrantes e os visuais permanecem claros mesmo sob luz solar direta. Além disso, sua taxa de atualização variável, que vai de 1 a 120Hz, garante uma experiência de visualização suave e sem interrupções em várias atividades, incluindo navegação, leitura e jogos.

Um ecossistema inteligente

A Série Xiaomi 14 vem equipada com o avançado sistema operacional Xiaomi HyperOS, o resultado de sete anos de desenvolvimento dedicado pela Xiaomi. Este sistema centrado no ser humano foi projetado para o ecossistema inteligente "Human X Car X Home", focando em quatro objetivos principais: Refatoração Integral, Conectividade Inteligente entre Dispositivos, Inteligência Proativa e Segurança de Ponta a Ponta.

Com o Xiaomi HyperOS, os usuários da Série Xiaomi 14 poderão desfrutar de uma maior fluidez do sistema com funções avançadas de gerenciamento de arquivos e memória, uma interface de usuário renovada e enriquecida pelo subsistema gráfico, uma conectividade perfeita entre dispositivos e funções completas de segurança e privacidade para garantir uma experiência segura e conectada.

A Série Xiaomi 14 abraça completamente a tecnologia de IA de ponta habilitada pelo Xiaomi HyperOS para oferecer aos usuários uma vida mais inteligente. Os modelos de IA grandes estão integrados em várias aplicações do sistema, proporcionando características mais simplificadas e inteligentes.

Preço e disponibilidade

Ambos modelos estarão disponíveis nos canais de venda oficiais da Xiaomi a partir de 6 de maio.

O Xiaomi 14 estará disponível em três opções de cor: Preto, Branco e Verde Jade.

O Xiaomi 14 Ultra estará disponível apenas na cor preta.

O Xiaomi 14 vem com 2 variantes de armazenamento, a partir de 1.099.990 CLP. As primeiras 2.000 unidades vendidas virão com o Explorer Kit (que inclui uma série de acessórios especialmente projetados no mercado local para o dispositivo).

O Xiaomi 14 Ultra vem com 1 variante de armazenamento, a partir de 1.499.990 CLP-. As primeiras 1.000 unidades vendidas virão com o kit de fotografia Xiaomi 14.