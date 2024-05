5 seções do Duolingo são comparáveis a 5 semestres de ensino de idiomas na universidade

Duolingo, a principal plataforma mundial de educação de idiomas, realizou um estudo que avaliou a competência de leitura e audição dos aprendizes de sua plataforma que tinham completado as primeiras cinco seções de conteúdo do curso de espanhol ou francês (a partir da interface do usuário em inglês). Na plataforma, suas pontuações foram analisadas e comparadas com as de estudantes universitários americanos do quinto semestre da faculdade.

ANÚNCIO

Os participantes eram aprendizes que tinham pouca ou nenhuma competência prévia na língua que queriam aprender e utilizavam o Duolingo como única ferramenta de aprendizagem. Participaram do estudo 208 aprendizes de espanhol e 132 aprendizes de francês na plataforma.

Mexicanos entusiastas en aprender nuevos idiomas Mexicanos entusiastas en aprender nuevos idiomas

Estudar através de um aplicativo: nível universitário

Especificamente, o estudo investigou: 1) o nível de competência em leitura e compreensão auditiva alcançado pelos aprendizes do Duolingo ao completarem as primeiras cinco seções do curso de espanhol ou francês 2) quanto tempo os aprendizes passaram usando a plataforma e 3) como as pontuações de competência de leitura e auditiva dos usuários se comparam com as dos estudantes que frequentam aulas de idiomas na universidade.

Recomendados

App Duolingo

Os participantes do estudo atingiram um nível Intermediário Médio/Alto em compreensão de leitura e Intermediário Baixo em compreensão auditiva nos testes de competência ACTFL (testes padronizados para avaliação global da capacidade de leitura e compreensão oral). No final do estudo, suas pontuações em leitura e compreensão auditiva foram comparáveis às de estudantes universitários do quinto semestre que foram avaliados nos mesmos testes em outra pesquisa de Tschirner (2016).

Em geral, os estudantes dedicaram uma media de 203 horas às cinco primeiras seções do curso, os participantes espanhóis uma media de 227 horas e os participantes franceses uma media de 171 horas.

“É importante destacar que a compreensão auditiva costuma ser mais difícil do que a compreensão de leitura para os aprendizes de segundas línguas e leva mais tempo para se desenvolver, pois nas primeiras etapas de aprendizagem de idiomas, a compreensão auditiva representa um nível mais alto de atenção, exerce uma carga mais pesada sobre a memória e requer a capacidade de decodificação e processamento rápido. O oposto ocorre com a leitura, cujo processo é facilitado pela disponibilidade de texto apresentado visualmente.”, esclarece Xiangying Jiang, Lead Learning Scientist do Duolingo Efficacy Research Lab.