A Índia quer eliminar a criptografia de ponta a ponta e isso pode complicar o WhatsApp

A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp está em perigo na Índia. O governo de Narendra Modi busca eliminar esse recurso de segurança por meio de um projeto de lei que ameaça forçar o serviço de mensagens do Meta a sair do país, onde justamente possui a maior quantidade de usuários.

ANÚNCIO

O WhatsApp é um dos melhores aplicativos em termos de segurança, graças à sua característica de criptografia de ponta a ponta. Absolutamente nenhum agente externo pode decodificar a criptografia para interceptar a conversa de dois interlocutores que estejam falando pelo serviço de mensagens do Meta.

Segundo o Xataka, vários membros da União Europeia e da Índia são contra esse nível de segurança, pois acreditam que é uma ferramenta que fortalece as comunicações do crime organizado. Por isso, o governo de Narendra Modi busca atualizar a Lei de Tecnologia da Informação, com o objetivo de combater aqueles que desejam violar a soberania nacional, o abuso infantil, o tráfico de drogas, a extorsão e até a segurança nacional.

Recomendados

A Lei, conforme relata o portal mencionado anteriormente, permite que a justiça possa solicitar a identificação do primeiro emissor de uma mensagem do WhatsApp, por meio de uma ordem judicial. Mas se o interlocutor apagou essa evidência do seu aplicativo, os únicos que teriam acesso seriam a Meta como empresa e a única forma seria quebrando a criptografia de ponta a ponta.

WhatsApp India

Diante dessa situação, o Meta ameaça levar o WhatsApp da Índia se essa regulamentação permanecer em vigor e se os obrigarem a quebrar seu melhor escudo de cibersegurança. A empresa de Mark Zuckerberg só quer que não os obriguem a comprometer seus escudos, pois essa é uma das razões pelas quais os usuários continuam confiando no serviço de mensagens.

A ameaça do WhatsApp é ainda mais devastadora para eles. No início de 2024, eles registraram 400 milhões de usuários na Índia e estima-se que esse número aumente para 448 milhões até o final do ano em curso.

A Índia é, de longe, o melhor mercado para o WhatsApp. Portanto, sair seria um golpe duro para as finanças do Meta.