Impressionante espetáculo terrestre: é assim que se vê o gigantesco Monte Fuji do espaço

Os astronautas que visitam a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA, por qualquer razão científica, têm uma perspectiva única da Terra. Eles veem nosso planeta de um lugar privilegiado ao qual poucos têm acesso na vida. Felizmente, eles levam câmeras fotográficas para capturar paisagens impressionantes de muitos dos eventos que ocorrem em nossa superfície.

Recentemente estávamos falando sobre a única construção humana visível do espaço, o Mar de Plástico, localizado na província de Almería, na Espanha. Mas agora, vamos falar sobre um evento natural da Terra, uma das montanhas mais imponentes do mundo: o Monte Fuji, no Japão.

A costa e a Cordilheira dos Andes do Chile, as penínsulas do Mar do Caribe na Venezuela e até o Deserto do Saara foram capturados do espaço pelos astronautas que olham pelas escotilhas da Estação Espacial Internacional. Mas esta imagem do Monte Fuji é uma das mais impressionantes já registradas pelas lentes fotográficas dos astronautas.

O imponente pico nevado rodeado por áreas montanhosas ao seu redor e um pedaço de nuvem em um de seus lados se combinam com as cordilheiras sobre as quais predomina o verde da região asiática, nesta imagem publicada pela conta do Instagram @SpaceRock.

O Monte Fuji, também conhecido em todo o mundo como Fujiyama. Poucas pessoas sabem, mas esta imponente formação tem um vulcão ativo em seu interior. Com seus incríveis 3.776 metros de altura, é a montanha mais alta do Japão.

Está localizado na ilha de Honshu, perto da costa do Pacífico, e é cercado pelos cinco lagos de Fuji. Esta montanha foi vista em filmes, animes e foi descrita por inúmeros autores. Por séculos, tem sido considerada uma montanha sagrada.