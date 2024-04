Bill Gates tem uma habilidade super secreta que seria o segredo de seu sucesso e fortuna

Temos que reconhecer que Bill Gates se tornou uma figura de genuína admiração e referência a nível global graças à sua trajetória tanto dentro como fora da indústria de tecnologia. O homem se tornou primeiro uma lenda por sua passagem na Microsoft e por tudo o que revolucionou impulsionando o mercado de Computadores Pessoais ou PC. Mas isso não o deteve e ele continuou conquistando outros territórios.

Até à data, Gates é reconhecido como um dos multibilionários e visionários mais respeitados do planeta. Sua perspectiva sobre a ordem potencial das coisas a curto, médio e longo prazo foi tão precisa que acabou prevendo a pandemia global de Covid-19 muitos anos antes de acontecer. Embora sua obsessão atual esteja mais focada em questões agrícolas, de cultivos e preservação de espécies de vegetais e plantas.

Microsoft Bill Gates

Mas há outro fator que devemos considerar nessa equação. O renomado cofundador da Microsoft e uma das mentes empresariais mais bem-sucedidas do século XXI tem sido há muito tempo uma grande fonte de inspiração para aspirantes a empreendedores.

E para eles temos uma novidade interessante: a descoberta de uma habilidade virtualmente oculta do magnata que explica em grande parte seu sucesso a nível comercial e pessoal.

O poder oculto de Bill Gates: um equilíbrio de luz e sombras

O escritor Morgan Housel publicou recentemente um interessante artigo para a NBC, onde, a partir de uma perspectiva psicológica, descobriu o que considera a chave do sucesso de Bill Gates: sua capacidade de alcançar um equilíbrio entre otimismo e pessimismo ao tomar decisões, utilizando a própria trajetória do magnata como ponto de referência.

Segundo Gates, nos primeiros anos da Microsoft, ele garantiu sempre ter dinheiro suficiente em reserva para manter a empresa a flutuar por 12 meses, mesmo que não gerasse receitas durante esse período.

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates Netflix

Esta estratégia, que a grande maioria poderia considerar pessimista, provinha de sua compreensão da natureza mutável da indústria tecnológica e da necessidade de estar preparado para qualquer eventualidade.

É assim que o autor usa essa anedota como base para descrever a mentalidade de Gates como a de um "otimista racional". São aquelas pessoas que reconhecem que o caminho para o sucesso está cheio de obstáculos e contratempos, mas que mantêm uma visão positiva a longo prazo.

Encontrar o ponto médio é o que abriu as portas para Bill Gates

Em sua abordagem, Housel contrasta os otimistas racionais com dois extremos do espectro: os "otimistas puros" e os "pessimistas puros". Os otimistas puros são aqueles que veem o mundo todo cor-de-rosa, ignorando a possibilidade de que as coisas possam dar errado.

Por outro lado, os pessimistas puros focam nos aspectos negativos, convencidos de que o fracasso é inevitável. Mas Bill Gates, segundo o autor, conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois extremos.

Bill Gates Bolo de aniversário

A própria trajetória de Bill o respalda, ele sempre demonstrou estar ciente dos desafios que se aproximam, mas mantém a confiança de que com trabalho árduo e uma boa estratégia é possível seguir em frente.

Essa habilidade oculta de Bill Gates soa como pura alquimia, mas seria possível conciliá-la com dedicação e esforço para manter esse equilíbrio complexo.

Quem diria, até certo ponto o cofundador da Microsoft é quase como um mestre Jedi em sua própria maneira.