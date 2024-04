Lançam para a América Latina o Motorola Edge 50 Ultra, o Motorola Edge 50 Pro e os Moto Buds+ da Bose

A Motorola escolheu um cenário de sonho para um lançamento especial: uma nova geração de smartphones e seus fones de ouvido em parceria com o gigante do áudio, Bose. Nada mais, nada menos que o paraíso de Tulum, México, foi o local onde os meios de comunicação de todo o continente puderam ter as primeiras impressões dos novos Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro e dos Moto Buds+ by Bose, fones de ouvido de alta qualidade.

Estivemos presentes na curiosa aventura tecnológica entre palmeiras e areia e aqui vamos te contar brevemente os detalhes dos novos equipamentos, para depois, deixar artigos sobre as primeiras impressões dos três equipamentos de forma individual. Mas, por enquanto, vamos falar sobre o geral.

Motorola Edge 50 Ultra em resumo

O primeiro que você precisa saber é que o topo de gama desses dispositivos é o Motorola Edge 50 Ultra. Em termos de estética, uma vez que você o tem em mãos, a Motorola está muito à frente de muitas marcas: o estilo e a oferta de um dispositivo "fashion" se tornaram um pilar para esta geração. Revisamos a versão "Peach Fuzz", que tem a "cor do ano" da Pantone (um tom de pêssego suave). Além disso, sua textura (na parte traseira do dispositivo) era de couro vegano. Embora nos pareça uma textura um tanto delicada, com uma capa transparente fica ótimo.

Entrando na potência do dispositivo e com uma visão geral, o Motorola Edge 50 Ultra conta com um processador Snapdragon 8s Gen 3, juntamente com uma variante de 8/256GB entre RAM e memória interna, e outra versão que possui 12GB de RAM e 256GB de armazenamento.

Motorola Smartphone

Em relação à tela, ela é muito resistente graças ao Gorilla Glass e possui super HD de 144 Hz com resolução de 1.220. Um detalhe importante é que a parceria entre Pantone e Motorola não é apenas para ter cores especiais por fora em seus dispositivos, mas também possuem uma parceria de qualidade na reprodução de conteúdo digital: a tela é validada pela Pantone para reproduzir tons precisos de pele, algo muito particular que não vimos em outras marcas.

Câmera? Segundo representantes da própria Motorola, "a mais potente" que eles lançaram. Para nós, deu bons resultados (que vamos comentar na nota de primeiras impressões), mas resumindo, nos deparamos com um sensor principal de 50 MP com abertura de f/1,6 e OIS, e com uma lente telefoto de 64 MP com OIS.

Possui zoom óptico 3x e uma lente ultra grande angular de 50MP de 120° que também funciona como câmera macro. A câmera frontal, por sua vez, também é de 50MP. Atenção! O Edge 50 Pro é o primeiro smartphone da Motorola com AI Photo Enhancement Engine, o que significa que possui otimizações para captura de movimento e segmentação de cor.

Um breve olhar sobre as características do Motorola Edge 50 Pro

No caso do Motorola Edge 50 Pro, temos o processador Snapdragon 7 Gen 3. Assim como seu irmão mais velho, ele vem em duas versões: uma com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e outra com 12 GB de RAM e também 256 GB. A tela é OLED de 144 Hz com resolução 1.5K e possui um selo especial da Pantone para "tons precisos". O brilho foi o que mais nos impressionou: 2.000 nits, que nem o sol mais forte da Riviera Maya poderia competir. Também possui a resistência certificada do Gorila Glass.

Motorola Celular

Resumindo suas câmeras, o desempenho não foi tão brilhante quanto o do Motorola Edge 50 Ultra, mas há uma melhoria em relação às gerações anteriores. Aqui temos um sensor principal de 50 MP com abertura de f/1,4 e OIS, juntamente com um teleobjetivo de 10 MP com OIS, zoom óptico 3x, zoom digital de 70x e uma lente grande angular de 13 MP com 120° que também funciona como uma câmera macro. A câmera frontal, por sua vez, também é de 50 MP.

O exterior nos conquistou: revisamos uma versão com acabamentos em madrepérola. Está tão bem feito que é suave e se sente a textura especial. Além disso, nenhum smartphone será igual ao outro, pois a madrepérola tem padrões únicos.

Fones de ouvido Moto Buds+ da Bose: a surpresa do lançamento

Chegaram às nossas mãos de surpresa, mas a maior surpresa veio ao testá-los, pois a sua capacidade de cancelamento de ruído é formidável e a qualidade de áudio também. Em resumo, estes auscultadores incluem controladores dinâmicos duplos ajustados profissionalmente. O que isso significa? Os graves são mais profundos, as vozes são mais claras, há um maior equilíbrio. A certificação da Bose está relacionada com um melhor cancelamento de ruído (até 48dB) no modo Dynamic Active Noise Cancellation. Também oferecem um ajuste de equalizador brilhante (use o aplicativo oficial e verá).

Motorola Bose

A qualidade do som é Hi-Res Audio, o que proporciona um alcance mais amplo e com 3 vezes mais detalhes em aplicativos de streaming Hi-Res Audio. Eles são compatíveis com Dolby Head Tracking e Spatial Audio. Microfone? Possui uma tecnologia chamada CrystalTalk AI que nos dá uma voz "mais clara" ao falar, mais limpa.

Bateria? Muito boa. Eles têm 8 horas de reprodução com a carga completa. Mas se você estiver com pressa, pode ter 3 horas com apenas 10 minutos de carga, graças à carga rápida. Com o estojo, que também os carrega, isso aumenta para 38 horas, e temos mais um ponto: eles têm carregamento sem fio. Fenomenais.

A Motorola conseguiu um lançamento de luxo, com locais ideais para testar os equipamentos. Contamos mais nas notas individuais de cada equipamento.