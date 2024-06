A análise de Sam Altman sobre profissões que não correm o risco de desaparecer por causa da Inteligência Artificial

Em um ano marcado por visionários tecnológicos que debatem a influência da Inteligência Artificial (IA) no mundo do trabalho, as reflexões de Sam Altman, a mente por trás do OpenAI e, por extensão, do ChatGPT, iluminaram o futuro de diversas profissões.

Altman, de acordo com a Pasión Móvil, tomou a iniciativa de destacar não apenas as profissões que persistirão, mas também aquelas que se erguerão como indispensáveis ​​no cenário incessante que se aproxima a humanidade.

No meio de várias opções que poderiam resistir à investida da Inteligência Artificial, Altman demonstrou uma inabalável segurança em relação a uma profissão que deveria permanecer inalterada no tecido laboral.

Sam Altman defende que quase todos os empregos susceptíveis de desaparecer serão substituídos por funções melhor adaptadas à era da Inteligência Artificial. Mesmo em trabalhos de natureza menos especializada, o fator humano continuará a ser essencial.

Sam Altman Chefe da OpenAI

A profissão resiliente

Altman evita especificar profissões em particular, mas foca-se nos professores como aqueles que sentirão o menor impacto da Inteligência Artificial em seus papéis. A instrução, argumenta, continuará sendo crucial mesmo em um mundo saturado de tecnologia.

Em geral, as profissões que exigem uma interação direta com o público permanecerão sólidas, pois as pessoas continuarão preferindo o contato humano. Apesar dos avanços da Inteligência Artificial, a educação integral para as novas gerações continuará exigindo a participação ativa de seres humanos.

Classe de aula (Unsplash)

Esta perspectiva contrasta com a afirmação de Bill Gates, cofundador da Microsoft, que postulou que a Inteligência Artificial poderia permitir que as crianças dominassem a leitura e a escrita em apenas 18 meses. Este enfoque levanta dúvidas sobre o papel dos educadores na formação das gerações futuras.

Mesmo no âmbito manual, ocupações como a dos mecânicos parecem resistir à substituição pela IA, uma vez que a intervenção humana é fundamental em tarefas de fabricação. Enquanto isso, tarefas repetitivas e de escritório poderiam sucumbir à automatização.