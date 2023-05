Atriz Elizabeth Savalla vive namoro ‘moderno’ com produtor cultural; saiba quem é

Elizabeth Savalla, a Jezebel de Chocolate com Pimenta, e o marido vivem em casas separadas (Reprodução/Globo)

Elizabeth Savalla, que vive a megera Jezebel na reprise de Chocolate com Pimenta, pode se considerar em um relacionamento moderno, afinal, ela e o marido, o arquiteto e produtor cultural Camilo Áttila, vivem em casas separadas.

Juntos desde o final dos anos 1980, mas casados apenas 25 depois, eles vivem muito bem e mostram que não é preciso estar na mesma casa para um relacionamento amoroso dar certo.

Segundo Elizabeth Savalla, o casamento com Camilo é uma comemoração pelo tempo de namoro, como uma “bodas”, afinal, são 36 anos juntos, em sua totalidade. Mesmo morando em casas separadas, o casal sempre está junto e celebrando o amor entre eles: “Meu companheiro de vida e aventuras, hoje é seu dia, eu o amo cada vez mais. 36 anos juntos, com chuvas, trovoadas, tsunamis, calmaria, o tempo sempre foi nosso parceiro de alegrias e felicidades”, escreveu a atriz em uma publicação sobre o aniversário do amado.

Porém, nem tudo foi flores no namoro de Elizabeth Savalla e Camilo, em 2005, eles chegaram a dar um ponto final na relação, mas decidiram reatar o namoro pouco tempo depois e continuaram a seguir o modelo de “cada um na sua casa”.

Outra curiosidade é que o casal não têm filhos juntos, no entanto, a atriz de Chocolate com Pimenta e outras novelas da TV Globo é mãe de quatro homens, Thiago, Diogo e os gêmeos Cyro e Tadeu, frutos de seu casamento de onze anos com o também ator Marcelo Picchi.

A última personagem de Elizabeth Savalla na Globo foi Nedda Marino, da novela Quanto Mais Vida, Melhor!, levada ao ar em 2021.

