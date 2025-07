VÍDEO: Esposa flagra marido se casando com outra mulher e situação termina em barraco

Um caso inesperado ocorrido no Chile viralizou nas redes sociais nesta semana e deixou os usuários impressionados.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Canal 13, se trata de uma mulher que flagrou o marido se casando com outra e a situação terminou em um verdadeiro barraco.

Como informado, a esposa era casada oficialmente com o homem na Bolívia, país de nascimento de ambos.

No entanto, os dois viviam no Chile, onde ele se envolveu com outra mulher.

No dia do casamento, em um cartório local na útima segunda-feira, a esposa traída foi alertada e apareceu de última hora. No entanto, a cerimônia já havia terminado.

No flagrante divulgado nas redes, é possível ver a noiva saindo de cena toda vestida de branco, enquanto a traída segue no barraco, com a ajuda de outra mulher.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na cidade de Copiapó. Confira o flagrante: