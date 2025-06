Vídeo flagra onça-pintada ‘voadora’ que se esconde e tenta aplicar ataque mortal em jacaré no Pantanal

Um vídeo impressionante flagra uma onça-pintada ‘voadora’ que se esconde e tenta aplicar um ataque mortal a um jacaré no Pantanal, surpreendendo turistas.

O registro foi compartilhado recentemente nas redes sociais pela página @palmasnewsoficial.

“Quatro horas e onze minutos foi o tempo que esperamos até essa onça maravilhosa dar esse show. Um dia que ficará gravado para sempre no coração de todos os que estavam presentes aqui no Pantanal do Mato Grosso”, detalhou a publicação.

No vídeo, é possível ver o momento em que a onça aguarda em uma árvore para realizar o ataque.

Ao avistar a presa, ela realiza um salto impressionante, iniciando uma verdadeira briga selvagem. Os dois animais chegam a ficar submersos por alguns segundos.

No entanto, o jacaré foi mais ágil e conseguiu escapar da morte. Logo depois, a onça sai da água sem a presa.

O registro se tornou viral e já conta com mais de 3 milhões de reproduções. Confira o flagrante: