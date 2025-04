Homem que vendia cenas de abuso sexual de crianças na internet é condenado pela justiça

O Ministério Público Federal (MPF) obteve a condenação definitiva de um homem por diversos crimes praticados em ambiente virtual contra crianças e adolescentes.

A decisão, inicialmente proferida em novembro de 2023, foi confirmada TRF5 e transitou em julgado.

Como detalhado pelo MPF, a Polícia Federal reuniu provas robustas e detalhadas sobre a atuação do acusado. As investigações apontaram que ele agia de forma contínua, entre 2020 e 2023, utilizando perfis falsos em aplicativos como ICQ, WhatsApp, Telegram e Facebook para armazenar, comercializar e compartilhar material de abuso sexual infantil.

Além da comercialização do material ilícito, com transações via Pix e PayPal, foram identificadas movimentações suspeitas com pessoas de vários países estrangeiros.

“A apuração revelou ainda práticas de aliciamento online. Com o uso de perfis falsos, o réu atraía vítimas — em geral, meninas — e as convencia a enviar imagens íntimas", detalhou o MPF.

Ainda de acordo com as informações, durante a operação que resultou na prisão em flagrante, em março de 2023, foram apreendidos dispositivos contendo centenas de imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil, além de conversas que evidenciavam a prática sistemática dos crimes e tentativas de apagar rastros.

Com informações do site MPF