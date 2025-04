Presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o Papa Francisco era representante do maligno na Terra

O presidente argentino Javier Milei se despediu com tristeza do Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) no Vaticano, aos 88 anos.

“Com profunda dor, recebo nesta triste manhã a notícia de que o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, faleceu hoje e já se encontra descansando em paz”, escreveu nas redes sociais.

“Apesar de diferenças que hoje se mostram pequenas, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim.”

“Como presidente, como argentino e, fundamentalmente, como um homem de fé, despeço-me do Santo Padre e me solidarizo com todos aqueles que hoje compartilham essa triste notícia”, completou. Veja:

Javier Milei afirmou que o Papa Francisco era representante do maligno na Terra

Como detalhado pela rádio ADN, as palavras contrastam com seu histórico de ataques ao pontífice.

Em 2023, durante a campanha presidencial, Milei chamou o papa de “imbecil” por defender a justiça social.

“A inveja era um pecado capital. Deveríamos informar ao imbecil, àquele em Roma que defende a justiça social, que isso é roubo e vai contra os mandamentos”, disse ele em uma entrevista na televisão.

Na mesma aparição, o então candidato foi ainda mais longe: “O Papa é o representante do mal na Terra.”

“Você sabia que o Papa promove o comunismo?”, ele disse.

Apesar dessas declarações, quando se tornou presidente, Milei tentou reconstruir os laços com o líder da Igreja Católica.

Em fevereiro deste ano, ele se encontrou com ele no Vaticano e lhe entregou uma carta se desculpando por seus comentários. Relembre:

Com informações do site ADN