Vídeo flagra momento em que motociclista bate em carro enquanto “dava grau” em avenida; manobra é proibida

Voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo que flagra um motociclista realizando a manobra conhecida como “grau”, que acabou se envolvendo em um acidente.

A batida contra o veículo ocorreu em uma avenida da cidade de Linhares (ES), no mês passado.

Captado por uma câmera de segurança instalada no local, o registro mostra que, com a pancada, o homem caiu no chão, mas logo se levantou.

O vídeo também evidencia que a porta do maleteiro ficou bastante danificada.

Segundo moradores da região, apesar do impacto, ninguém se feriu gravemente e não foi necessário acionar uma ambulância.

Um comerciante, dono de um bar próximo ao local, relatou que os envolvidos permaneceram na cena por cerca de 30 minutos conversando.

A Polícia Militar não foi chamada para a ocorrência.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 2,3 milhões de reproduções nas redes sociais. Confira o flagrante: