Trabalhador flagra onça atacando bezerro em fazenda e toma atitude rápida; veja vídeo

Um trabalhador rural flagrou uma cena impressionante em uma fazenda em Santo Antônio do Rio Bonito, no Mato Grosso, que acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pela página @blogdoclaudemibatista.ofc, trata-se de uma onça atacando um bezerro que faz parte da boiada, com uma forte mordida no pescoço.

Ao se aproximar, o homem tentou assustar o animal, que, felizmente, largou o bezerro e se refugiou na mata próxima.

A presa ficou com ferimentos das mordidas e garras da onça, mas está fora de perigo.

O registro foi compartilhado no Instagram, e já conta com quase 3 milhões de reproduções, e acabou deixando os usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, os trabalhadores da fazenda estão com medo. Confira o flagrante: