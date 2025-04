Filho denuncia que corpo da mãe desapareceu em cemitério e pede esclarecimento

Um homem denunciou que o corpo de sua mãe desapareceu em um cemitério de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo site G1, após reclamação do filho na administração do local, 7 sepulturas do cemitério São Miguel chegaram a ser abertas, mas o corpo continua desaparecido.

A mulher morreu de câncer em agosto do ano passado e o corpo foi enterrado em uma sepultura da prefeitura.

Investigação do caso

Como informado, na semana passada, policiais militares estiveram no local para atender a uma ocorrência de subtração de cadáver, após a última sepultura ter sido aberta e o corpo não ter sido encontrado no caixão.

Com isso, uma ocorrência de “destruição, subtração ou ocultação de cadáver” foi registrada e uma unidade de perícia da Polícia Civil foi até o cemitério e as investigações estão em andamento.

Ainda de acordo com as informações, a Prefeitura de São Gonçalo informou que, após conhecimento dos fatos, foi aberta uma sindicância para apuração do ocorrido.

