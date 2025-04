Mulher desmaia após agressão e estupro, e homem interrompe tentativa de afogamento achando que ela já estava morta

Um homem é suspeito de estuprar uma mulher, tentar a matar com socos e chutes e depois afogá-la em um rio, na cidade de Goiânia (GO).

Segundo a Polícia Militar de Goiás, a mulher relatou que, após ser violentada e agredida fisicamente, o agressor a lançou em um rio na tentativa de matá-la. As agressões só cessaram quando ela desmaiou.

Como detalhado pelo site G1, ao recobrar a consciência, a vítima percebeu que estava sem roupas e buscou ajuda, sendo encaminhada ao hospital devido à gravidade dos ferimentos.

A partir do relato, a PM conseguiu identificar um endereço ligado ao suspeito.

Abordado pelos policiais, o homem confessou e indicou onde estava a calça que usou no momento do crime, encontrada com vestígios de lama.

De acordo com os agentes, o homem detido possui antecedentes criminais por violência doméstica e crimes de trânsito.

Ainda de acordo com as informações, ele deve responder por estupro, tentativa de feminicídio e tráfico de drogas, pois foram encontradas porções de crack em sua casa.

Com informaçõe do site G1