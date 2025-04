VÍDEO: Homem confunde jacaré com peixe durante banho em rio e escapa por pouco de um possível ataque

Um vídeo flagrou o momento impressionante em que um homem confunde um jacaré com um peixe durante um banho tranquilo em um rio, acaba segurando o predador e escapa por pouco de um possível ataque.

ANÚNCIO

Como detalhado pela página Bonito Urgente, o que deveria ser um momento de relaxamento se transformou em um grande susto.

No registro, feito por um companheiro, é possível ver o homem dentro do Rio Araguaia quando ele é questionado se havia sentido alguma coisa.

Ao abaixar-se para pegar o que aparentemente seria um peixe, ele se depara com um jacaré e acaba reagindo imediatamente.

Rapidamente, solta o animal, sai correndo e entra na pequena embarcação onde estavam os demais companheiros.

O caso chamou a atenção nas redes sociais, onde internautas reagiram com espanto e humor à confusão.

Outros alertaram para os riscos de nadar ou pescar sem a devida atenção em áreas com presença de jacarés.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, apesar do susto, o homem não se feriu. Confira o flagrante:

(Com informações da página Bonito Urgente.)