Funeral em que familiares dançam com o caixão ao som de música alta viraliza nas redes sociais

Um funeral, no qual familiares e amigos dançam ao redor do caixão de uma jovem ao som de música alta, viralizou recentemente nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver várias pessoas segurando o caixão da falecida e a música ao fundo.

Para a homenagem, foi escolhida o single Bing Bong, de Puyalo Pantera e Yailin La Más Viral.

Outros jovens que também estavam no funeral também aproveitaram para gravar o último momento.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 100 mil reproduções. Confira: