Vídeo mostra fábrica de salgados imunda que abastecia lanchonete e foi interditada pela Vigilância Sanitária

Voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo que mostra uma fábrica de salgados em condições de higiene inadequadas que foi interditada pela vigilância sanitária no município de Governador Celso Ramos (SC), no mês passado.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, a produção abastecia uma lanchonete local, que também foi interditada.

A produção dos alimentos era feita nos fundos de uma casa. Imagens feitas no local mostram alimentos sendo preparados em um fogão tomado por ferrugem, localizado em uma área descoberta.

O local também estava com o chão visivelmente sujo e tinha mofo nas paredes.

Os fiscais da vigilância encontraram as seguintes irregularidades: produtos armazenados de forma inadequada; condições de higiene precárias; trabalhadores sem uniformes e sem EPI; e falta de estrutura mínima para a manipulação de alimentos.

Na época, a Vigilância Sanitária abriu um processo administrativo, que passará por uma comissão julgadora.

Ainda de acordo com as informações, a lanchonete já foi autorizado a reabrir, após fazer adequações e cumprir as normas estabelecidas. Confira o registro divulgado no mês passado: