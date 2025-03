Vídeo flagra momento em que idoso se esfrega em trabalhadora e rapidamente é surpreendido com um soco

Um vídeo flagrou o momento em que um idoso se esfrega em uma trabalhadora e rapidamente é surpreendido com um soco.

ANÚNCIO

No vídeo divulgado no Twitter, captado por uma câmera de segurança, é possível ver que o idoso entra na loja e vê a mulher de costas trabalhando.

Rapidamente, ele se esfrega nela e uma terceira pessoa reage rapidamente, dando um soco e contendo o agressor.

Só depois disso, aparentemente, a vítima entende o que acabou de acontecer.

O vídeo, que não teve outros detalhes revelados, já conta com mais de 2 milhões de visualizações e acabou viralizando nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o caso também gerou muita revolta dos usuários, com a atitude criminosa do idoso. Confira o flagrante: