Vídeo flagra momento em que carro de 30 metros desmorona durante evento religioso e provoca mortes na Índia

Um vídeo flagrou o momento impressionante em que um carro de pelo menos 30 metros de altura desmorona durante um festival religioso na Índia.

Como detalhado pelo site Al Jazeera, o acidente ocorreu no estado de Karnataka, no sudoeste do país.

No registro, é possível ver o momento em que uma grande multidão cercava o veículo.

De forma inesperada, ele desmorona e acaba atingindo as pessoas que estavam próximas.

Ainda de acordo com as informações, pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas.

Confira o flagrante:

Com informações do site Al Jazeera