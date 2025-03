Pastor grava video revoltado com doações após culto de domingo lotado e dispara: “Só moeda”

Depois de um culto de domingo, um pastor fez um desabafo nas redes socaiis sobre as ofertas, criticando as contribuições de baixo valor.

Em um vídeo onde mostra uma caixa com dinheiro, ele comparou as moedas de pequeno valor a “couro de rato” e lamentou a falta de “fé” dos fiéis.

Como detalhado pelo jornalista Luiz Bacci, o pastor pediu por “notas grandes”, incentivando os fiéis a oferecerem valores mais significativos.

Ele ainda questiona, afirmando que não é possível comprar nada: “Vocês querem isso para vocês?”

“Não tragam os couros de rato, tragam a nota grande”, afirmou ele. Na postagem, ele ainda detalhou que os valores foram recolhidos durante um culto à noite.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo gerou repercussão nas redes sociais, com muitos comentando sobre a postura do líder religioso. Confira: