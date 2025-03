Roubo de hóstia para ritual satânico leva Igreja a acionar Justiça

A Arquidiocese de Kansas City, nos Estados Unidos, recorreu à Justiça para tentar recuperar elementos sagrados da Eucaristia que teriam sido furtados por um grupo satanista.

O arcebispo Joseph F. Naumann entrou com uma petição no Tribunal Distrital do Condado de Leavenworth no dia 14 de março, alegando que os itens foram retirados sem consentimento e seriam utilizados em uma cerimônia de profanação.

Grupo planeja evento polêmico no Kansas

Os acusados, Michael T. Stewart e Travis L. Roberts, são líderes da organização The Grotto Society, também conhecida como The Satanic Grotto. Segundo documentos judiciais, a dupla teria anunciado nas redes sociais que já havia conseguido os materiais religiosos para um evento previsto para 28 de março, denominado “missa negra”, que será realizado no Congresso do Kansas, em Topeka.

Michael Stewart, fundador da Satanic Grotto - Foto: Reprodução

Em postagens feitas no início do mês, um dos envolvidos, que se apresenta online como Simon Satanas, afirmou que a cerimônia teria o propósito de estabelecer um “elo entre Satanás e o edifício do Capitólio”. Além disso, mencionou que o objetivo do encontro seria fazer com que “Deus caísse e o Kansas fosse envolvido pela chama negra de Lúcifer”.

Segundo o site de notícias religiosas “OSV News”, a ação judicial argumenta que a posse das hóstias consagradas foi confirmada por Stewart em uma ligação telefônica com Gerald Weber Jr., representante da Conferência Católica do Kansas. Até o momento, os acusados não se manifestaram publicamente sobre o caso.

Na tradição católica, o pão e o vinho, após serem consagrados na missa, são considerados o corpo e o sangue de Cristo. A Igreja ensina que a Eucaristia é a base da fé cristã e um elemento essencial para a comunhão com Deus. Por essa razão, qualquer uso indevido dos elementos sagrados é visto como uma ofensa grave.

A Justiça do Kansas ainda não se pronunciou sobre o andamento do processo.

Com informações: Extra