Idoso com Alzheimer reconhece cão após meses e vídeo emocionante comove internautas

Um vídeo comovente tem emocionado internautas ao mostrar um idoso diagnosticado com Alzheimer reconhecendo seu cachorro após meses sem vê-lo. A gravação, feita pela filha do senhor, Andréa Fonseca, em Canoas (RS), viralizou nas redes sociais e já conquistou milhares de visualizações.

ANÚNCIO

O poder das memórias afetivas

Mesmo com a progressão da doença, o idoso demonstrou que os laços afetivos permanecem fortes. Assim que desce do carro, ele chama pelo nome do cachorro: “Cadê o Campeiro?”. O animal, ao ouvir a voz do tutor, reage imediatamente, abanando o rabo e pulando de felicidade.

A cena emocionou não só a família, mas também milhares de usuários das redes sociais. Nos comentários, muitos destacaram a conexão entre humanos e animais. “A memória pode falhar, mas o amor verdadeiro nunca desaparece”, escreveu um internauta. Outro compartilhou sua emoção: “Ver essa cena me fez chorar! Que reencontro lindo”.

LEIA TAMBÉM:

Emoção pura! Criança surda escuta a mãe pela primeira vez e chora de felicidade; veja o vídeo

Idosa de 90 anos emociona ao receber coleção de Barbies e viraliza na internet

Brasileira com 120 anos tenta comprovar idade para entrar no Guinness Book

ANÚNCIO

O impacto dos animais na vida de idosos

Pesquisas apontam que a presença de animais pode trazer benefícios significativos para pessoas com doenças neurodegenerativas. O contato com um cão, por exemplo, pode ajudar a reduzir a ansiedade, estimular lembranças e proporcionar bem-estar.

Casos como o desse idoso reforçam a importância do carinho e da conexão com os pets. Mesmo diante das dificuldades impostas pelo Alzheimer, gestos simples, como reencontrar um amigo de quatro patas, podem trazer alegria e conforto.