Idosa de 90 anos emociona ao receber coleção de Barbies e viraliza na internet

Uma idosa de 90 anos encantou as redes sociais ao receber de presente uma coleção de nove bonecas Barbie. Apaixonada por brinquedos desde a infância, ela não escondeu a emoção ao abrir a caixa e admirar cada uma das miniaturas. O momento foi compartilhado em vídeos que rapidamente viralizaram, conquistando internautas de diferentes idades.

ANÚNCIO

Guadalupe Fiñana, moradora de Valência, na Espanha, já é uma personalidade conhecida na internet. Com mais de meio milhão de seguidores, ela se destaca por sua simpatia e estilo marcante. Além disso, venceu o MasterChef dos Avós, reality promovido pela HBO, o que aumentou ainda mais sua popularidade.

No vídeo, a senhora demonstra um entusiasmo contagiante ao identificar os diferentes estilos das bonecas. Entre as versões da coleção, estão uma bailarina e uma figura vestindo um elegante sobretudo. Com cada nova descoberta, sua expressão de alegria e nostalgia cativa o público.

LEIA TAMBÉM:

Brasileira com 120 anos tenta comprovar idade para entrar no Guinness Book

Com 93 anos, idosa encanta foliões tocando pandeiro com muita disposição e energia

Idosa perde macaco para polícia ambiental e internautas reagem nas redes sociais: “Sacanagem tirar dela”

ANÚNCIO

Reação dos seguidores e paixão por tecnologia

A repercussão da cena foi imediata. Seguidores deixaram inúmeros comentários destacando a ternura do momento e relembrando suas próprias memórias com brinquedos da infância.

Uma internauta escreveu: “Que felicidade vê-la abrir cada boneca! Parece uma criança outra vez.” Outra comentou sobre a nostalgia que as bonecas trazem, ressaltando a importância de manter o espírito jovem.

Além do carinho pelas Barbies, a idosa surpreende por sua conexão com o mundo digital. Moderna e antenada, ela interage com seu público diariamente e se declara fã da série Game of Thrones. Sua presença ativa nas redes mostra que a idade não é um obstáculo para explorar novas tecnologias e compartilhar momentos especiais.