Homem enfrenta tubarão-branco gigante em terra por 35 minutos para soltá-lo sem ferimentos

Uma cena rara surpreendeu banhistas na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Um pescador, posicionado na areia de uma praia na ilha de Hatteras, fisgou um enorme tubarão-branco e precisou de mais de meia hora para trazê-lo até a margem. Com a ajuda de amigos e outros curiosos, ele conseguiu vencer a disputa antes de devolver o animal ao mar.

O homem, identificado como Luke Beard, contou com o apoio de Jason Rosenfeld e mais cinco pessoas para concluir a captura. O animal, segundo estimativas do grupo, media aproximadamente quatro metros e pesava cerca de 725 quilos. De acordo com a Fox 19, a captura ocorreu no último sábado (15) e foi relatada nas redes sociais pelos envolvidos.

Beard, acostumado a pescarias desafiadoras, compartilhou a experiência e revelou que o esforço lhe deixou marcas físicas. Durante a luta com o predador, sofreu uma escoriação na coxa devido ao impacto da vara de pescar. No entanto, afirmou que a experiência valeu cada segundo.

Embora pareça inusitada, a pesca do tubarão-branco com vara e carretel não é proibida nos Estados Unidos, desde que siga regras específicas. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do país (NOAA), aqueles que possuem licença adequada podem fisgar a espécie, desde que soltem o animal rapidamente, sem removê-lo completamente da água ou causar ferimentos adicionais.

Ciente dessas diretrizes, Beard garantiu que o tubarão foi devolvido ao oceano assim que possível. Em uma publicação nas redes sociais, relatou que o animal nadou sem dificuldades após ser solto. Ainda empolgado com o episódio, afirmou que a lembrança da captura ficará com ele para sempre.