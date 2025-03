Conheça a história do estudante que ficou milionário com Bitcoin sem perceber

A valorização do Bitcoin tem sido um dos grandes temas do mercado financeiro, reacendendo histórias curiosas sobre investimentos inesperados. Entre elas, está a do engenheiro norueguês Kristoffer Koch, que, sem saber, garantiu uma fortuna ao apostar na criptomoeda enquanto fazia sua tese acadêmica.

Em 2009, Koch pesquisava criptografia quando conheceu o Bitcoin, ainda pouco conhecido e sem grande valor. Movido pela curiosidade, decidiu adquirir 5.000 unidades por um valor modesto, o equivalente a US$ 27. Com o tempo, o assunto perdeu relevância para ele, e a compra foi completamente esquecida.

Quatro anos depois, a explosão do Bitcoin chamou sua atenção. O valor disparou e estampou manchetes ao redor do mundo. Intrigado, ele tentou acessar sua carteira digital, um processo que exigiu paciência, pois não lembrava a senha. Após algumas tentativas, conseguiu recuperar o acesso e se deparou com uma quantia surpreendente: seus bitcoins agora valiam US$ 885.000.

Kristoffer Koch — Foto: Reprodução

Sem hesitar, o norueguês usou parte do dinheiro para adquirir um apartamento de alto padrão em Oslo e realizar outros investimentos. Ainda assim, manteve uma parte significativa da criptomoeda, que hoje representa um montante milionário. Sua história é frequentemente citada como um exemplo da imprevisibilidade do mercado cripto.

Nem todos que investiram na moeda digital tiveram a mesma sorte. Um exemplo notório é o de James Howells, do País de Gales, que acabou descartando, sem querer, um disco rígido com 8.000 bitcoins.

A quantia, que hoje equivale a aproximadamente US$ 760 milhões, estava em um equipamento descartado por engano. Quando percebeu o erro, Howells iniciou uma incansável busca para recuperar seu patrimônio.

Ele tentou de tudo: processar o conselho municipal, oferecer parte dos lucros para ter autorização de escavar um aterro sanitário e até formar uma equipe especializada para localizar o disco rígido. No entanto, suas tentativas foram frustradas por entraves burocráticos, segundo o site BBC.

Recentemente, a Justiça galesa rejeitou seu processo, alegando falta de fundamentos para seguir com o caso. O engenheiro lamentou a decisão e criticou a dificuldade de diálogo com as autoridades. Segundo ele, não se trata de ganância, mas de tentar recuperar o que é seu por direito.

Com informações: O Globo