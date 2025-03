Brasileira com 120 anos tenta comprovar idade para entrar no Guinness Book

Uma idosa de 120 anos, residente no interior do Rio de Janeiro, pode se tornar a mulher mais velha do mundo. Deolira Glicéria Pedro da Silva comemorou seu aniversário recentemente e agora luta para ter seu nome reconhecido no Guinness Book, o livro dos recordes.

A celebração ocorreu no bairro Frigorífico, no Noroeste Fluminense, e reuniu familiares de diversas gerações. Entre filhos, netos, bisnetos e tataranetos, a supercentenária recebeu homenagens por sua longevidade impressionante. No entanto, apesar da identidade confirmar o ano de nascimento em 1905, a oficialização do recorde enfrenta desafios.

Para garantir a inclusão na lista dos mais longevos do mundo, a idosa precisa apresentar documentos complementares. No entanto, registros originais foram perdidos em uma enchente em 1977, dificultando o processo.

O médico Juair Abreu Pereira, que a acompanha há três anos, tem ajudado na busca por documentos em igrejas da região. Caso a comprovação seja aceita, a brasileira ultrapassaria o recorde de Jeanne Calment, francesa que viveu até os 122 anos.

Ainda segundo O Globo, apesar da idade avançada, Deolira surpreende pela vitalidade. Sem necessidade de medicamentos para hipertensão ou diabetes, ela mantém uma rotina tranquila, gosta de rezar e aprecia músicas antigas. Seu gosto musical inclui clássicos como Trem das Onze, de Adoniran Barbosa.

A idosa também participa de um estudo da Universidade de São Paulo chamado “DNA Longevo”. A pesquisa busca entender os fatores genéticos que contribuem para uma vida longa e saudável.

Atualmente, todas as 30 pessoas mais velhas do mundo são mulheres, reforçando uma tendência na longevidade humana. No Brasil, a freira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, detém o título oficial, mas Deolira pode em breve ultrapassá-la, caso consiga validar sua idade.