Lea Elise Haverstock, fundadora da Maxx and Me Pet Rescue, lida diariamente com resgates de animais, mas o que aconteceu no mês passado a deixou ainda mais emocionada. As informações são do site The Dodo.

Enquanto viajava para a consulta veterinária com o cão resgatado Hennessy, ela encontrou algo inesperado: uma caixa de papelão abandonada com cinco filhotes de gato dentro, do lado de fora do consultório veterinário.

“Eles olharam para mim”, disse Haverstock. “Então aconteceram gritos fracos.”

Ao abrir a caixa, Haverstock foi recebida por olhares curiosos e gritos fracos dos gatinhos, que claramente precisavam de ajuda urgente. Com o coração acelerado, ela imediatamente foi direcionada para a clínica, buscando assistência para os pequenos.

Resgate Inesperado: Mulher se espanta ao encontrar caixa de papelão do lado de fora de clínica (Reprodução)

“Meu coração batia forte, pois eu não conseguia acreditar, mas lido com resgates diariamente”, disse Haverstock.

Felizmente, o hospital veterinário Pet First Veterinary Hospital, com uma rede de resgate já solicitada, assumiu o cuidado dos gatinhos, que recebeu a atenção necessária e agora estão seguros e o caminho de novos lar.

Haverstock, que é acostumada com situações de resgate, não poderia deixar de se sentir chocada pela crueldade do abandono, mas, ao mesmo tempo, ficou aliviada ao saber que os filhotes estavam em boas mãos.