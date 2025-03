Pai dá soco em garota de 15 anos para defender a filha: “Toque na minha filha e eu te mato”

Dean Devonald, de 45 anos, foi condenado após agredir uma adolescente de 15 anos na praia de Aberavon, no País de Gales. O ataque ocorreu em 20 de maio do ano passado, quando ele confrontou a jovem, acreditando que ela estaria intimidando sua filha. As informações são do Wales Online.

Imagens exibidas no Tribunal da Coroa de Swansea mostraram Devonald golpeando a garota por trás, causando um sangramento no nariz. Vídeos gravados por amigos da vítima capturaram o momento em que ele ameaçou: “Toque na minha filha de novo e eu te mato”.

O agressor fugiu, mas foi preso dias depois e, inicialmente, negou o ataque. Posteriormente, admitiu a culpa. No julgamento, a vítima relatou estar traumatizada e ansiosa desde o episódio. A defesa argumentou que o réu, sem antecedentes criminais, agiu impulsivamente e demonstrou arrependimento.

A juíza Catherine Richards considerou a agressão “chocante”, mas reconheceu o remorso do réu. Devonald foi condenado a nove meses de prisão, pena suspensa por um ano, além de 300 horas de trabalho comunitário e pagamento de 900 euros em indenização. Ele também recebeu uma ordem de restrição para não se aproximar da vítima por 12 meses.

“Você a procurou e, tomado pela raiva, você bateu nela. Não foi um incidente prolongado, mas foi surpreendente. Ela tinha 15 anos e você tinha 45. Eu aceito que o remorso e a vergonha que você demonstrou no relatório pré-sentença são genuínos. Parece que a pessoa que você era naqueles momentos não reflete seu caráter como um todo”, disse a juíza durante julgamento.

