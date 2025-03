Homem instala janela para observar esquilo que vive dentro de sua parede

Em dezembro passado, um morador começou a ouvir sons estranhos vindos da parede de seu apartamento no terceiro andar. Inicialmente, pensou que fossem ruídos dos vizinhos, mas logo percebeu que os arranhões vinham do interior da parede. Para sua surpresa, um pequeno buraco surgiu, revelando que um esquilo havia escavado um espaço dentro da estrutura. O relato é baseado em um artigo do site The Dodo.

Preocupado com a situação, ele informou a administração do prédio, que tentou resolver o problema aplicando veneno e selando a abertura. No entanto, a solução não surtiu efeito, e o esquilo, apelidado de Chestnut, permaneceu ativo. Nos dias seguintes, os ruídos mudaram de arranhões para gemidos sutis, mas logo Chestnut pareceu recuperar sua saúde e voltou a circular livremente.

Para monitorar a presença do roedor, o morador decidiu substituir a barreira de madeira que cobria o buraco por uma pequena janela de plexiglass. A ideia era não apenas confirmar que o esquilo ainda vivia ali, mas também acompanhar seus hábitos. A janela permitiu observar que Chestnut construiu uma pequena toca confortável dentro da parede e que seguia sua rotina normalmente, sem se incomodar com a vigilância humana.

Embora tenha desenvolvido certo apreço pelo novo hóspede, o morador reconhece que a situação não é segura nem para ele nem para o animal. Ele agora aguarda que especialistas em vida selvagem removam Chestnut de maneira segura e selam a entrada externa, garantindo que o esquilo encontre um habitat mais adequado. Até lá, Chestnut continua aproveitando seu abrigo improvisado, indiferente à curiosidade de seu vizinho humano.