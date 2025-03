Mulher fica parcialmente cega após agressão ‘gratuita’ de grupo de irmãs ao sair de restaurante

Um ataque contra uma mulher de 50 anos chocou a cidade de Scarborough, na Inglaterra, sendo descrito pela polícia como “cruel” e “sem violência provocada”. O crime ocorreu na madrugada de 28 de outubro de 2023, quando a vítima, que não conhecia suas agressoras, foi espancada brutalmente por quatro mulheres enquanto saía de um restaurante. As informações são do Yorkshire Live.

As responsáveis pelo ataque foram as irmãs Toni Lee Patterson, 32, Ellie Patterson, 20, e Abbie Patterson, 19, além da amiga delas, Tonia Louise Stott, 35. O grupo, que havia sido expulso de um bar momentos antes, iniciou a agressão quando Ellie Patterson se aproximou da vítima e a socou no rosto, arrastando-a pelos cabelos pela calçada. Toni Patterson se juntou à irmã, e juntas arrastaram a mulher até a rua, onde ela caiu na faixa de pedestres. Mesmo caída e sem conseguir reagir, a vítima continuou sendo chutada violentamente na cabeça e no corpo por Ellie e Toni.

Outras pessoas começaram a se reunir no local, algumas tentando ajudar a mulher, outras apenas assistindo. No entanto, isso não impediu as agressões. Toni Patterson chegou a afastar a multidão para continuar chutando a vítima na cabeça, que já estava inconsciente. Stott, que até então não tinha participado do ataque, também entrou na briga, empurrando quem tentava intervir e chutando a vítima nas costas.

A mulher foi levada ao hospital em estado grave, com fratura facial e hemorragia cerebral. Já cega do olho esquerdo, o ataque a deixou parcialmente cega do olho direito. Em depoimento, ela afirmou lamentar diariamente a perda da visão e da independência que antes tinha.

Após o julgamento no Tribunal da Coroa de York, as quatro mulheres foram condenadas: Toni Lee Patterson com 8 anos de prisão por agressão grave e 18 meses por desordem; Ellie Patterson com sete anos e três meses em um Instituto para Jovens Infratores por agressão grave e 18 meses por desordem; Abbie Patterson com quatro meses em um Instituto para Jovens Infratores, com suspensão de 18 meses, além de restrições de consumo de álcool e 80 horas de trabalho comunitário; e Tonia Stott com um ano de prisão por desordem.

O investigador Paul Thompson, da polícia de Scarborough, afirmou que o ataque “mudou a vida da vítima para sempre” e que “não há desculpa para a brutalidade” das agressoras. Ele elogiou a coragem da mulher, que agora enfrenta um futuro com limitações, mas conta com o apoio da família e dos serviços de emergência que a atenderam.