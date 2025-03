Mulher é encontrada morta em casa e parcialmente devorada por seus cães de estimação

O corpo de Jemma Hart, 45 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição em sua casa em Swindon, no dia 29 de janeiro do ano passado. A descoberta ocorreu após vizinhos alertarem a polícia sobre seu desaparecimento, pois não a viam desde o Natal. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram um cenário macabro: além do corpo da mulher, um de seus cães também estava morto, enquanto o outro estava visivelmente angustiado. As informações são do The Mirror.

Segundo relatos apresentados durante um inquérito no Tribunal do Legista de Wiltshire e Swindon, os cães de Jemma, da raça salsicha, estavam se alimentando de seus restos mortais. A mulher, mãe de dois filhos, era apaixonada por cães e vivia exclusivamente para seus animais de estimação, Frankie e Millie. Seu filho relatou que ela costumava passear com os cães pelo parque Lydiard e que eles eram sua maior companhia.

No entanto, Jemma enfrentava problemas de saúde e mobilidade que a impediram de continuar trabalhando, além de sofrer com dores crônicas e insônia. Os vizinhos estranharam sua ausência e o silêncio dos cães, o que os levou a acionar a polícia.

O inquérito concluiu que a morte de Jemma foi resultado de suicídio. O relatório post-mortem confirmou que não havia sinais de agressão externa e que os ferimentos em seu corpo foram causados pelos próprios cães após seu falecimento.

O legista Ian Singleton destacou que Jemma vivia isolada e afastada da família, e que sua morte trágica ressalta a importância da atenção à saúde mental e ao suporte social. A vizinhança lamentou sua perda e expressou pesar pelas circunstâncias perturbadoras em que seu corpo foi encontrado.