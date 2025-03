Gemma Taylor, de 33 anos, sofreu ferimentos graves no rosto e um braço quebrado após ser atacada pelo cachorro de sua amiga, um cruzamento de Rottweiler e Alsaciano. O ataque aconteceu apenas dez minutos depois que ela chegou em casa, em Bognor Regis, West Sussex,no Reino Unido. As informações são do site britânico Wales Online.

O animal avançou repentinamente sobre ela, quebrando seu braço e desferindo mordidas no rosto. Taylor teve uma fratura exposta no rádio, múltiplas lacerações ao redor do pulso e precisou levar vários pontos na orelha e na maçã do rosto.

“Foi muito rápido. Não houve aviso. Eu estava atrás do cachorro e ele simplesmente se virou e atacou como um lobo, me sacudindo”, relatou. Seu parceiro a encontrou caída no chão, com o “rosto branco e lábios azuis” devido à perda de sangue.

A ambulância demorou mais de uma hora para chegar, e Taylor sentiu dores insuportáveis durante o trajeto ao hospital. Lá, os médicos avaliaram a necessidade de cirurgia plástica devido à gravidade das lesões. “Eles estavam lavando os cortes, o que era extremamente doloroso. Fiz um raio-X e descobriram que meu pulso estava quebrado.”

“Acabei sendo internada e transferida para outro hospital, onde consideraram a possibilidade de cirurgia plástica no rosto, mas conseguiram costurar os ferimentos”, explicou.

Mulher quebra o braço e tem rosto ferido após ataque de cachorro da amiga: “Tenho pesadelos” (Reprodução/SWNS)

Além das lesões físicas, Taylor relata que tem lidado com o trauma emocional. “Fecho os olhos e vejo o cachorro. Tenho pesadelos e, certa noite, cheguei a atacar meu parceiro enquanto dormia, achando que ele era o cão”, disse.

O medo de cães grandes também se tornou um problema para ela. “Sempre amei cães, mas agora fico apreensiva perto dos maiores. Até meu próprio cachorro me assustou recentemente quando rosnou durante a escovação, algo que nunca teria me incomodado antes.”

Os donos do cão entraram em contato para se desculpar e acompanhar seu estado de saúde. Taylor não guarda ressentimentos, mas acredita que o animal representa um perigo. “Não foi apenas uma mordida leve, e os donos têm quatro filhos pequenos em casa”, ponderou. Gemma ainda conta com algumas limitações, pois não consegue levar os filhos à escola, cozinhar ou trocar fraldas.

Ela agora tem pinos no braço e sente dormência permanente no polegar e na mão. Os médicos alertaram que a dor no pulso pode ser permanente. Apesar das dificuldades, Taylor se sente grata por estar viva. “Os médicos disseram que, se a mordida na minha orelha tivesse sido alguns centímetros mais abaixo, poderia ter atingido minha garganta, e eu teria morrido. Isso me fez refletir muito sobre a vida e como tudo pode mudar num instante.”

Detido, o cão aguarda uma decisão das autoridades.