Homem exige que mulher devolva suas latas recicláveis após ser furtado durante almoço

Um homem nos Estados Unidos compartilhou no Reddit um incidente inusitado: enquanto fazia compras e parou para almoçar em uma rede de fast food, ele deixou uma grande sacola transparente cheia de latas recicláveis, no valor de aproximadamente 30 dólares, na caçamba de seu caminhão. Ao retornar, viu que a sacola havia desaparecido.

Desconfiado, ele chegou ao ponto de coleta de recicláveis ​​e, no caminho, avistou uma mulher carregando uma sacola. Ao parar para confrontá-la, a mulher negou o furto, mas diante da ameaça de chamar a polícia e da possibilidade de haver câmeras de segurança registrando o ocorrido, acabou devolvendo os itens. Irritada, ela alegou estar sofrendo por dificuldades financeiras e reclamou da falta de compaixão do homem.

Mais tarde, ao contar o caso para amigos, uma das pessoas do grupo ficou indignada com sua atitude, argumentando que a mulher poderia estar em uma situação de extrema necessidade e que ele deveria ter deixado que ficasse com as latas. A discussão gerou dúvidas no autor da história, que recorreu ao Reddit para perguntar se havia sido injusto ao exigir a devolução de sua propriedade.

“Você não foi babaca. Talvez o dinheiro esteja curto para você também e você esteja contando com os dólares dessas latas, talvez o dinheiro esteja bom para você porque você é frugal e faz coisas como devolver latas. Realmente não importa, ela não tinha o direito de pegá-las e você tinha todo o direito de recuperá-las”, comentou um internauta em apoio ao homem.

“Sou deficiente e coletar latas para a redenção é dinheiro que me ajuda a viver. Elas não são lixo. Dane-se aquela mulher por roubar de você e tentar fazer você se sentir mal. Ela sabia que o que estava fazendo era errado e pensou que escaparia antes que você percebesse”, defendeu outro internauta.