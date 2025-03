Barqueiro se depara com lixo flutuando e nota a presença de alguém preso: “Minha reação foi libertá-lo”

Durante um passeio de observação de baleias na costa de Tenerife, Jorge Gonzalez Escolar, velejador da Neptune Experience, avistou algo incomum na água: uma rede de pesca flutuante. Mas, ao se aproximar, viu que não era apenas lixo; se tratava de uma tartaruga lutando para se libertar. As informações são do The Dodo.

“Nós sempre pegamos o lixo que encontramos”, Escolar disse ao The Dodo. “E enquanto saímos do cais [outro dia], vi uma rede de pesca flutuante.”

Sem hesitar, um colega de Escola mergulhou para resgatá-la e a trouxe a bordo, onde uma equipe trabalhou para cortar a rede que a prendia. O esforço valeu a pena: se o animal não fosse encontrado a tempo, poderia ter morrido.

Barqueiro se depara com lixo flutuando e nota a presença de alguém preso: “Minha reação foi libertá-lo” (Reprodução/Neptuno Whale Experience Tenerife)

“Havia uma tartaruga enroscada nele”, disse Escolar. “Minha reação foi tentar libertá-la.”

Após a libertação, a tartaruga voltou ilesa ao mar, e os passageiros a bordo ganharam uma valiosa lição sobre os perigos da poluição oceânica. “Precisamos conscientizar as pessoas de que jogam lixo no mar mata animais”, alertou Escolar. “Infelizmente, essa não foi a primeira tartaruga que salvamos — e não será a última.”

