Casal de idosos britânicos enfrenta prisão na Tailândia após sofrer espancamento: ‘Somos as vítimas’

Um casal britânico aposentado, Des e Mary Byrne, enfrenta a possibilidade de prisão na Tailândia após ser vítima de um ataque brutal; um incidente registrado por câmeras de segurança. As informações são do The Mirror.

Os Byrnes mudaram-se de Middlesbrough para a Tailândia em 2020, investindo suas economias na construção de uma vila na chamada Riviera Tailandesa. No entanto, uma disputa por acesso a terras em dezembro de 2023 levou a um confronto violento quando eles encontraram um casal, ambos treinados em boxe tailandês, arrancando plantas de seu jardim. Os invasores, um homem britânico e sua parceira tailandesa, iniciaram uma sequência de agressões. O Sr. Byrne foi nocauteado e atingido 22 vezes, enquanto a Sra. Byrne foi espancada e pisoteada, sofrendo sequelas graves na saúde.

Os agressores foram presos e posteriormente se declararam culpados, sendo condenados a pagar indenização. No entanto, meses depois, as autoridades tailandesas invadiram a casa dos Byrnes e os prenderam sob acusações de causar ferimentos superficiais e angústia mental. Agora, aos 77 e 69 anos, o casal enfrentará julgamento na quarta-feira, com alta possibilidade de condenação.

O casal gastou todas as suas economias e até vendeu sua casa na tentativa de provar sua inocência. Apesar dos apelos constantes de seus familiares ao governo britânico, nenhuma intervenção foi feita.

“Isso é um pesadelo”, disse Mary Byrne. “Somos as vítimas, mas estamos sendo levados a julgamento. É assustador.”

O irmão de Mary, Tim Maley, pediu ação urgente das autoridades do Reino Unido, alertando que, sem intervenção, os Byrnes podem sofrer uma grave injustiça.

