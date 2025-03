Casal ouve gritos de corvos e ficam chocados ao encontrar alguém se afogando em sua piscina

Um casal da Califórnia vivenciou uma situação inusitada em sua residência em fevereiro, ganhando destaque nas redes sociais, segundo um artigo do site The Dodo. Enquanto aproveitavam uma tarde tranquila, os moradores foram abruptamente interrompidos por uma série de gritos intensos de corvos, que circulavam freneticamente sobre sua casa. Intrigados, o casal correu até o quintal, onde descobriram um corvo lutando para se manter à tona no reservatório de transbordamento da piscina.

ANÚNCIO

Valerie, uma das moradoras, relatou a situação em um vídeo no TikTok. “Gente, esses pássaros estão ficando malucos. O amigo deles está na nossa piscina. Eles estão tentando nos fazer salvar o amigo deles”, comentou, visivelmente surpresa com a cena.

Imediatamente, Valerie e seu marido agiram para resgatar o pássaro. Enquanto o marido usava um ancinho para retirar o corvo da água, Valerie tentava tranquilizar os outros corvos que continuavam a gritar e observar o resgate. “Gente, vamos tirá-lo daqui! Está tudo bem, companheiro. Estamos aqui por vocês”, disse Valerie aos pássaros.

Leia mais:

Após ser retirado da piscina, o corvo foi encaminhado para um processo de reabilitação, já que apresentava sinais de fraqueza. Durante o período de recuperação, o casal aguardou pacientemente até que o pássaro estivesse em condições de voltar à natureza.

Quando o momento da libertação chegou, os corvos que haviam acompanhado o resgate estavam presentes, demonstrando o apoio e a união da espécie. “Este é um momento muito feliz, pois tivemos corvos gritando para salvarmos seu amigo”, comentou Valerie em uma atualização posterior no TikTok. “Agora, a reabilitação acabou e é hora de liberá-lo. Um membro da família vem acompanhá-lo.”

Com um voo vigoroso, o corvo finalmente deixou o quintal e se reuniu com seus companheiros no céu, encerrando o episódio com um final simbólico e tocante da ligação entre os animais e a colaboração entre espécies.