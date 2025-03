Cães gêmeos prestes a serem sacrificados esperam por um milagre durante apelo

Na última semana, dois filhotes de cães quase idênticos, Bennie e Jett, foram à beira da eutanásia em um abrigo de Houston. Magros e desnutridos, os irmãos se movem em uníssono, pressionando as patas contra as barras do canil, na esperança de chamar a atenção. “Eles fizeram tudo juntos”, escreveu Madeline, voluntária que se deparou com os cães, ao postar um vídeo na internet pedindo ajuda. As informações são do The Dodo.

A postagem chegou a Summer, uma mãe adoradora frequente, que sabia que precisava agir. Mesmo com a capacidade de ampliação fechada, a organização Sunnyside Street Dogs aceitou os filhotes, oferecendo-lhes um novo começo. “Eles são como pequenos gêmeos, com personalidades distintas”, comentou Annie Hawthorne, presidente da organização.

Leia mais:

Antes na lista de eutanásia, agora a dupla está em um lar temporário, Bennie e Jett enquanto se recuperam e mostram seus traços únicos. Jett é tranquilo e carinhoso, enquanto Bennie é extrovertido e animado. Ambos seguem brincando e crescendo mais fortes a cada dia, mas o que eles realmente precisam é de um lar definitivo.

Assista ao vídeo publicado nas redes sociais:

Com a ajuda de Sunnyside Street Dogs, os dois cães estarão disponíveis para adoção assim que forem totalmente examinados e castrados. “Espero que encontrem uma família que os adote juntos e os ame para sempre”, disse Summer. Para Bennie e Jett, o futuro ainda é incerto, mas, por enquanto, eles têm a chance de viver o resto de suas vidas brincando juntos.