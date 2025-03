Malachi Clarke, o primeiro homem transgênero do Reino Unido a conceber um bebê de forma natural, revelou sua experiência única com seu parceiro Charlie Bennett. Juntos, eles são pais de “Bebê A”, que tem quase dois anos. Malachi, que interrompeu o uso de testosterona para tratar acne, descobriu que estava grávido após parar o hormônio. As informações são do The Mirror.

O casal, que se conheceu no Facebook Dating e tinha o desejo de ter filhos, descobriu a gravidez um mês depois de começarem a namorar.

“Queremos mostrar que pessoas trans também podem ter filhos naturalmente, sem recorrer a doadores de esperma ou fertilização in vitro”, afirma Malaquias.

Durante a gravidez, Malaquias apresentou alguns desafios com o sistema de saúde, optando por um parto cesáreo eletivo, mas a experiência foi positiva. No entanto, apesar de ser legalmente homem, ele foi registado como “mãe” no certificado de nascimento do seu filho, uma situação que não incomoda o casal. “Eu sou o pai, e é assim que me vejo”, disse Malaquias.

Britânico celebra sua descoberta de gravidez e afirma que ‘quer mais filhos’ (Reprodução)

O casal é bem aceito pela comunidade local, mas ainda enfrenta olhares em áreas mais afastadas. Malachi e Charlie, que já sonham em expandir uma família, esperam que seu filho cresça em um ambiente inclusivo e que ele compreenda as diferentes formas de constituição familiar. “Vamos explicar a ele que tem dois pais e como ele foi feito”, completou Malaquias.