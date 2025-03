Pescador é mordido por tubarão e artérias são amarradas para controlar sangramento

Curtis Miller, de 29 anos, precisou de 91 pontos após ser mordido por um tubarão-de-dentes-roxos de 136 kg durante uma pescaria em Mossel Bay, África do Sul, no dia 28 de fevereiro, segundo informações da BBC.

O pescador, natural de Barry, no País de Gales, estava se divertindo com amigos, “pegando tubarões e vivendo o sonho”, quando um tubarão de aproximadamente 1,8 metro de comprimento foi fisgado por um amigo. Curtis foi até a cauda do animal para mover-se para as pedras quando o tubarão se virou e mordeu seu braço.

Curtis relatou que, inicialmente, não sentiu dor, mas ficou surpreso com a força do tubarão, descrevendo a sensação como um “choque”. Ele foi arrastado pelo animal, mas, felizmente, o tubarão o soltou logo em seguida. Ao perceber que estava sangrando muito, Curtis tentou manter a calma e foi socorrido por uma guarda florestal local, que o levou a um hospital próximo.

No hospital, os médicos se surpreenderam com a gravidade do ferimento, já que só foram tratados apenas outras duas mordidas de tubarão. Curtis precisou de 91 pontos e teve três artérias amarradas para controlar o sangramento. Após passar uma noite em recuperação, ele foi liberado e retornou ao País de Gales.

Apesar do trauma, Curtis afirmou que o incidente não mudaria sua paixão pela pesca de grandes tubarões, garantindo que, no ano seguinte, ele voltará à África do Sul para continuar sua busca por aventuras. Ele também revelou que, um dos momentos mais difíceis do ocorrido foi ligar para sua mãe, dizendo: “Mãe, estou bem, não entre em pânico, mas fui mordido por um tubarão”.