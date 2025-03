Mulher sequestrada na infância é encontrada no México após 25 anos

Andrea Michelle Reyes, sequestrada por sua mãe quando tinha apenas 2 anos, foi localizada no México após 25 anos de buscas. A polícia de Connecticut, nos EUA, em colaboração com o FBI, confirmou sua identidade através de um teste de DNA, possibilitando o reencontro com seu pai. As informações são do NBC.

Em 1999, Andrea foi levada por sua mãe, Rosa Tenorio, que não tinha sua custódia legal. As investigações indicavam que Rosa havia fugido para o México, mas os anos se passaram sem novas pistas. Seu pai chegou a viajar diversas vezes ao país em busca da filha, sem sucesso.

Reviravolta no caso

O caso ficou arquivado até 2023, quando a detetive Kealyn Nivakoff decidiu reabri-lo. Através de entrevistas, mandados e buscas em redes sociais, Andrea foi localizada vivendo em Puebla, uma cidade com mais de um milhão de habitantes. O contato foi feito e, com a ajuda da empresa Othram, especializada em testes genéticos, a relação entre pai e filha foi confirmada.

Hoje com 27 anos, Andrea se reconectou com seu pai pela primeira vez desde seu desaparecimento. Para a polícia de New Haven, este é um exemplo de que casos arquivados nunca são realmente esquecidos. “Continuamos comprometidos em resolver todos os casos pendentes”, afirmou o chefe de polícia Karl Jacobson.

O mandado de prisão contra Rosa Tenorio segue ativo nos Estados Unidos, mas ela continua foragida, possivelmente vivendo no México.