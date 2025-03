Noivo desconvida madrasta do casamento e pai exige uma atitude

Um homem de 25 anos gerou polêmica ao desconvidar a parceira de seu pai de casamento, marcada para abril. A cerimônia foi planejada para ser um evento pequeno e íntimo, restrito a familiares diretos e amigos mais próximos, sem convites para acompanhantes. Seu relato foi compartilhado no Reddit , por meio do usuário u/Express_Shopping1905.

O pai do noivo, de 53 anos, mantém um relacionamento há cinco anos com sua parceira, mas a relação entre ela e o noivo sempre foi distante. Segundo o relato, o pai frequentemente reclama do entendimento da atual companheira, dando a entender que o relacionamento não é estável. Por isso, o noivo não está atualmente para a lista de convidados.

“Esse relacionamento de longa distância com ele também significou que interagi com sua parceira, talvez umas doze vezes. E toda vez que fico um tempo sozinho com meu pai, ouço-o reclamar sobre como ele tem que aturar o filho preguiçoso dela morando com eles desde que ficaram juntos, então em momentos diferentes tive a sensação de que ele estava prestes a terminar. Então senti que ela não tinha nada a ver com o meu casamento”, desabafou.

Apesar da orientação para não divulgar o casamento, o pai acreditou no convite de sua parceira e confirmou a presença de ambos. Ao perceber o erro, o noivo esclareceu que o convite era apenas para o pai, o que gerou uma grande discussão. O pai acabou cedendo, mas teve que desconectar sua parceira, o que resultou em um novo conflito entre eles. Agora, o pai exige que o filho peça desculpas à sua companheira para evitar futuros desentendimentos familiares.

O noivo deixou que poderia ter sido mais claro desde o início, mas não acredita que deveria se desculpar por manter sua lista de convidados restritos. “Pedi desculpas por não ter sido claro em primeiro lugar sobre o convite ser exclusivamente para meu pai. Mas não sinto que devo me desculpar por mais nada”, escreveu.