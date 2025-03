Grávida viraliza ao ter bolsa rompida na praia e decidir ir relaxar no mar

Mulher grávida viraliza após continuar na praia mesmo após o início do parto - Foto: Reprodução/ Instagram

Um dia de lazer à beira-mar no Rio de Janeiro tomou um rumo inesperado quando uma grávida entrou em trabalho de parto enquanto aproveitava a praia com a família.

Apesar da surpresa, a jovem Beatriz Croner, de 25 anos, manteve a calma e optou por esperar o momento certo antes de buscar atendimento médico. O episódio foi registrado pela cunhada, Jeise Santana, 25, e viralizou nas redes sociais, acumulando 6,6 milhões de visualizações.

A gestante, que estava com 39 semanas, viu sua bolsa estourar logo após chegar à areia. Mesmo com a insistência dos familiares para ir à maternidade, preferiu aguardar até que as contrações se intensificassem.

Enquanto isso, continuou aproveitando o dia, mergulhando no mar e relaxando, demonstrando tranquilidade diante da situação. Apenas à noite decidiu seguir para o hospital.

Após horas de espera, a futura mãe finalmente seguiu para a maternidade. Ao chegar, foi constatado que a dilatação ainda estava no estágio inicial, com apenas 3 centímetros.

O parto normal ocorreu durante a madrugada, por volta das 5h, sem complicações. A bebê, Maitê, nasceu saudável, pesando 3,4 kg, e dias depois já estava em casa, cercada pelo carinho da família.

A história, compartilhada pela cunhada da jovem, chamou a atenção nas redes sociais pelo comportamento sereno da mãe diante do trabalho de parto.

Internautas se impressionaram com a naturalidade com que a gestante lidou com o momento e a decisão de aguardar até se sentir pronta para buscar auxílio médico.