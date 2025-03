Excesso de fofura: Chihuahua é resgatado ‘gorduchinho’ e agora tenta perder peso

Quando Theo foi resgatado, ele pesava o dobro do ideal para um Chihuahua. Gordinho e com dificuldades para se locomover, ele precisava de uma família disposta a ajudá-lo a mudar de vida. Foi então que Addison e seu noivo decidiram adotá-lo. As informações são do portal The Dodo.

“Nós nunca tínhamos visto um Chihuahua daquele jeito antes”, disse Addison, a mãe de Theo, em um vídeo para o The Dodo. “Parecia que ele estava usando uma gola alta branca.”

A jornada não foi fácil: até um simples passeio era um desafio. Mas, determinado e cheio de personalidade, Theo nunca hesitou em “avisar” quando estava cansado – sempre direcionando seu olhar de protesto para Brendan, nunca para Addison.

“Meu noivo e eu dissemos: ‘Se não o ajudarmos, quem vai ajudá-lo?’”, disse Addison.

Com dieta e exercícios, o pequeno começou a emagrecer, ganhando energia e agilidade. A transformação foi tão grande que até o veterinário se surpreendeu: Theo era bem mais jovem do que aparentava! O peso extra estava envelhecendo o cãozinho.

Agora, mais leve e cheio de disposição, ele aproveita a vida como nunca – e, claro, continua irresistivelmente fofo.

“Toda a sua qualidade de vida mudou completamente”, disse Addison. “Não poderíamos estar mais orgulhosos dele.”