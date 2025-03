Ex-boxeador conta como rendeu adolescente que invadiu um avião portando uma escopeta carregada

A ação de um ex-boxeador evitou uma tragédia dentro de um avião no Aeroporto de Avalon, na Austrália. Barry Clark utilizou seus conhecimentos para render um adolescente de 17 anos, que entrou na aeronave armado com uma escopeta carregada. O caso foi registrado nesta sexta-feira, dia 7 de março.

Informações divulgadas pelo G1 revelam que o boxeador, que hoje atua como tosquiador de ovelhas, teve ajuda do piloto e de outro passageiro para render o adolescente e segurá-lo até a chegada a polícia.

Segundo Barry, o adolescente se passou por um funcionário de manutenção e ficou nervoso quando foi abordado por uma comissária de bordo na entrada do avião. Ao notar a escopeta na mala do jovem, ele decidiu agir.

“Olhei para cima e, em um segundo, vi o cano de uma espingarda e pensei: isso não é algo que deveria estar em um avião. Quando vi a arma inteira, pensei que estávamos em apuros. Então vi que ele moveu a arma em direção ao peito da comissária e pensei: preciso fazer algo. Tudo aconteceu em questão de segundos”, conta o ex-boxeador a uma emissora local.

Eles evitaram um ataque

Ao decidir interferir no caso, Barry se aproximou furtivamente do jovem e conseguiu empurrar a arma e a comissária para lados diferentes, evitando que ela fosse atingida no caso de um disparo acidental. Em seguida, ele utilizou seus conhecimentos como boxeador para desarmar e imobilizar o jovem.

Segundo informações da polícia local, o adolescente se aproveitou de um buraco na cerca de segurança do aeroporto para conseguir entrar no local e chegar à área de embarque do avião.

O voo de número 610 da Jetstar Airways, que tinha como destino a cidade de Sidney, levava 150 passageiros. Ninguém ficou ferido durante a abordagem, mas ainda assim o voo foi cancelado.