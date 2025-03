Torcedores morrem congelados após consumo de drogas e polícia prende suspeitos: “Serão responsabilizados”

Torcedores do Chiefs foram encontrados congelados após consumo de fentanil - Foto: Redes Sociais/ Extra

Dois homens foram presos e indiciados nos Estados Unidos pela morte de três torcedores do Kansas City Chiefs, encontrados congelados no quintal de uma casa em Kansas City, Missouri.

O caso, que ganhou repercussão nacional, aconteceu após um encontro para assistir a um jogo de futebol americano, no qual o grupo consumiu uma combinação letal de fentanil e cocaína.

Investigação e desdobramentos

A polícia identificou os suspeitos como Jordan Willis, proprietário da residência onde as vítimas foram encontradas, e Ivory Carson. Ambos foram indiciados por homicídio culposo e fornecimento de substâncias controladas.

De acordo com as investigações, mensagens de celular comprovaram que um dos acusados forneceu a droga, enquanto buscas na casa revelaram pacotes contendo os entorpecentes, com vestígios de DNA dos suspeitos.

Os corpos das vítimas foram descobertos dois dias após a morte, expostos a temperaturas congelantes. A demora na localização gerou questionamentos sobre como ninguém percebeu a ausência do trio nesse período.

O dono da casa alegou que não notou a situação e, posteriormente, buscou tratamento para dependência química em uma clínica de reabilitação.

Autoridades alertam sobre tráfico de drogas

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, destacou que as prisões servem como um alerta para traficantes que comercializam fentanil na região.

Em coletiva de imprensa, reforçou que crimes dessa natureza não ficarão impunes e que os responsáveis serão responsabilizados judicialmente. “Vocês serão responsabilizados, serão presos e serão acusados”, disse ele.

