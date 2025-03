Bilhete com cantada de piloto para passageira viraliza na web: “Mulher mais linda que já vi mundo”

Uma cena inesperada chamou atenção nas redes sociais quando uma influencer compartilhou um bilhete recebido de um piloto de avião em um aeroporto. O recado, escrito em um guardanapo, trazia uma declaração enigmática e logo se tornou um dos assuntos mais comentados do TikTok. A repercussão dividiu opiniões, com internautas elogiando o gesto e outros questionando suas verdadeiras intenções.

O bilhete misterioso e a reação da influencer

A jovem, que produz conteúdos sobre viagens e estilo de vida, aguardava seu voo quando percebeu que alguém havia deixado um guardanapo ao lado de sua garrafa de água. No papel, uma frase impactante: “Eu vi o mundo inteiro e você é a mulher mais linda nele.” O autor da mensagem não se identificou completamente, assinando apenas com uma caligrafia indecifrável e sem fornecer um número de contato.

Curiosa com o bilhete, ela decidiu compartilhar a situação em um vídeo de 11 segundos no TikTok, ao som da música Enchanted, de Taylor Swift. A publicação rapidamente viralizou, ultrapassando 11 milhões de visualizações, e gerou diversas reações entre os seguidores.

Internautas especulam sobre as intenções do piloto

Enquanto alguns internautas consideraram o gesto romântico e digno de cena de filme, outros apontaram suspeitas sobre as intenções do piloto. Muitos sugeriram que ele poderia ser casado ou já ter utilizado essa mesma abordagem em diferentes aeroportos. Entre os comentários, um seguidor ironizou: “Ele provavelmente tem cinco filhos e uma esposa esperando em casa.” Outro afirmou: “Se ele realmente estivesse interessado, teria deixado um número de telefone.”

A história gerou comparações com outro caso recente envolvendo um profissional da aviação. No mês passado, um piloto de uma companhia aérea americana tentou flertar com uma controladora de tráfego aéreo durante uma comunicação oficial. Ao perceber que ela era casada, respondeu de forma inusitada, dizendo que perdia o interesse, mas elogiando sua personalidade.